Real Madrid : trois dossiers chauds se débloquent

En l'espace de trois finales remportées avec la manière, le Real Madrid et Zinedine Zidane ont transformé une situation qui semblait désespérée en se qualifiant pour les 8es de finale de Ligue des Champions et en se rapprochant de la tête du classement en Liga. La tension retombée, le club merengue s'est activé pour reprendre la gestion des affaires courantes.

Avec trois dossiers chauds en priorité, à savoir les prolongations des contrats de Sergio Ramos (34 ans), Luka Modric (35 ans) et Lucas Vazquez (29 ans), qui expirent en 2021. Et selon les informations du quotidien espagnol ABC, les nouvelles sont plutôt bonnes et Florentino Pérez espère même pouvoir apprendre des dénouements heureux à ses socios au cours de l'assemblée générale prévue ce dimanche.

Discussions finales

Pour le capitaine, les positions semblent s'être rapprochées. Le défenseur central espagnol est disposé à gagner moins, comme le lui a proposé sa direction en raison de la pandémie de Covid-19. Il attend désormais un nouveau bail de deux ans, jusqu'en juin 2023. La Casa Blanca hésite encore et préfèrerait un contrat d'un an plus une année supplémentaire en option en fonction d'un certain nombre de matches disputés. Les débats sont encore ouverts. De dialogue aussi, il est question pour le Ballon d'Or France Football 2018.

Le milieu croate, en progrès ces derniers matches, est lui prêt à signer un nouveau bail d'un an, renouvelable, avec une nette diminution de ses émoluments. Enfin, pour l'ailier droit, souvent utilisé comme latéral depuis le début de l'exercice, les discussions ont également été renouées ces derniers jours et un accord pourrait finalement intervenir alors que son départ semblait presque acté. D'ici dimanche, Florentino Pérez a du pain sur la planche pour boucler ces trois opérations.