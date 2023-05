Italie, LdN : plusieurs retours dans la liste

Pour la troisième fois en 3 ans, l’Italie et l’Espagne vont se donner rendez-vous en demi-finale d’une compétition européenne. Après l’Euro 2020 et la Ligue des Nations 2021, ils s’affronteront le 15 juin prochain à Enschende dans le cadre des demi-finales de la Ligue des Nations 2023. Alors que la liste de l’Espagne n’a pas été dévoilée, le sélectionneur transalpin Roberto Mancini a dévoilé les 26 joueurs qui seront du déplacement aux Pays-Bas. L’ancien tacticien de Manchester City a dû composer sans les joueurs de l’Inter Milan et de la Fiorentina indisponibles en raison des finales de Ligue des Champions et de Ligue Europa Conférence que les deux formations disputeront respectivement les 10 et 7 juillet prochains.

La liste est marquée par les retours de Nicolo Zaniolo, désormais à Galatasaray, et le buteur de la Lazio Rome, Ciro Immobile qui étaient mis de côté respectivement depuis novembre et septembre. Alessandro Florenzi, Mattia Zaccagni et Manuel Locatelli qui n’avaient plus été appelés depuis juin sont également de retour, tandis que Federico Baschirotto, défenseur central de Lecce, est appelé pour la première fois en sélection. Absents, Sandro Tonali et Giorgio Scalvini ont été mis à la disposition du groupe U21 en vue de la phase finale du Championnat d’Europe des moins de 21 ans. A noter également la présence des Parisiens Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti.

