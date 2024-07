Les Rangers officialisent l’arrivée d’Hamza Igamane

Nous vous l’annoncions en exclusivité depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel : Hamza Igamane s’engage avec les Glasgow Rangers. Auteur de 7 buts et 6 passes décisives en 20 matches cette saison avec le FAR Rabat, l’international U23 marocain était pisté depuis de nombreuses semaines. Ce vendredi, il devient la septième recrue estivale de l’équipe de Philippe Clément après Mohamed Diomande, Jefte, Oscar Cortes, Clinton Nsiala, Connor Barron and Liam Kelly.

La suite après cette publicité

Interrogé sur son arrivée en Écosse, l’attaquant de 21 ans a fait part de sa joie de rejoindre un tel club : «je suis très fier de rejoindre les Rangers et j’ai hâte de commencer à travailler avec mes coéquipiers. C’est un grand club, avec une base de supporters fidèles et beaucoup d’histoire. Je suis enthousiaste pour mon avenir ici et j’ai hâte de faire partie de ce club.»