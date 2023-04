Milos Kerkez, le latéral hongrois supersonique qui a tapé dans l’œil des grands d’Europe

La suite après cette publicité

Du côté de l’AC Milan tout n’est pas forcément rose, mais une chose est sûre, le club lombard peut bénéficier d’un solide latéral gauche en la personne de Theo Hernandez (25 ans). Arrivé du Real Madrid à l’été 2019, l’international français est vite devenu incontournable pour devenir une référence mondiale à son poste. Dès lors, difficile de se frayer un chemin derrière lui. Au club depuis deux ans, Fodé Ballo-Touré (26 ans) ne compte que 21 apparitions et dispose d’un rôle limité dans l’effectif. Derrière les deux hommes en début de saison dernière, le jeune hongrois Milos Kerkez (19 ans) savait son avenir bouché et a opté pour un départ. Grand bien lui en a pris. Révélé au sein de l’ETO FC Győr, le natif de Vrbas en Serbie a vite convaincu sur son fort potentiel et a été approché à l’hiver 2021 par l’AC Milan. Parti pour la Primavera avec qui il disputera 26 rencontres (2 passes décisives), il verra son passage à l’équipe première bouché et quittera le club italien après seulement un an. Direction les Pays-Bas et l’AZ Alkmaar. Après six mois passés au sein de la réserve, Milos Kerkez est devenu incontournable lors de l’exercice 2022/2023.

Après six mois d’adaptation avant de se voir attribuer un rôle plus important, Milos Kerkez obtenait ainsi un meilleur statut suite au départ prévu d’Owen Wijndal pour l’Ajax Amsterdam. En concurrence avec Mees de Wit pour un rôle de titulaire, le jeune hongrois a vite éteint la concurrence au point d’être totalement incontournable. C’est simple, il a disputé 45 matches pour 5 buts et 7 offrandes. Des prestations de choix couplés à une efficacité redoutable. Son apport offensif en fait par ailleurs le quatrième joueur de moins de 20 ans le plus décisif des 6 premiers championnats au classement UEFA avec 12 contributions sur des buts. Seuls Xavi Simons (PSV Eindhoven), Jude Bellingham (Borussia Dortmund) et Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) font mieux. Des chiffres affolants et une impression visuelle qui laisse estomaquer. Ainsi, après une victoire 2-1 contre l’Ajax Amsterdam où il a été excellent le 18 septembre dernier, son coach Pascal Jansen ne manquait pas de saluer sa prestation : «si je dois choisir, je suis très fier de Milos Kerkez. il a joué contre l’un des meilleurs attaquants de la compétition (Dusan Tadic ndlr).» D’ailleurs la perte d’Owen Wijndal qui aurait pu être compliquée à compenser a vite été oubliée suite aux performances de Milos Kerkez.

De nombreux prétendants sur les rangs

Suite à son excellent début de saison, il a eu l’occasion de découvrir la sélection hongroise. Un rêve éveillé pour le joueur qui a ainsi affronté l’Allemagne et l’Italie pour ses deux premières capes en septembre dernier et compte depuis quatre autres apparitions. «Je suis entré sur le terrain dans un stade bondé avec des joueurs vedettes sur le côté gauche. Jouer contre eux a été inoubliable […] C’était très spécial de jouer contre ces stars. Il y a un an, je les regardais à la télévision en Ligue des champions et maintenant je les affrontais» lâchait-il peu après sur la chaine TV de l’AZ Alkmaar. Performant en club et devenu international, Milos Kerkez ne regrette clairement pas son départ de l’AC Milan. D’ailleurs, dans un entretien pour Tuttomercato.web, il a avoué s’être bien inspiré de Theo Hernandez : «c’est le meilleur dans ce rôle, c’est mon préféré. Je l’ai regardé très attentivement à chaque entraînement, j’ai appris tout ce que je pouvais. De lui et non seulement : Milan a beaucoup de grands noms et, je le répète, ce fut un honneur d’avoir fait partie de la famille Rossoneri.» Cela se perçoit dans le style de jeu. Latéral offensif, Milos Kerkez n’a pas peur de faire des différences balle au pied, comme le Français, et à se lancer dans de grandes chevauchées. D’ailleurs, il a marqué de cette manière lors du dernier match de championnat face au Fortuna Sittard (3-0).

Le parallèle avec son ex-coéquipier, compte tenu de son style de jeu, est tout trouvé. Milos Kerkez s’est d’ailleurs vu comparer à un autre grand nom du poste par Arthur Numan, scout du club néerlandais interrogé par Ziggo Sport : «la façon dont il évolue avec nous est géniale. Je pense que c’est du genre Roberto Carlos. Un peu de poison qui continuera pendant 90 minutes.» Des compliments élogieux pour le joueur qui a trouvé un pendant idéal cette saison avec l’ailier gauche suédois Jesper Karlsson (10 buts et 8 offrandes en 29 rencontres). Un côté fort du club néerlandais qui permet à l’AZ Alkmaar d’être ambitieux en cette fin de saison. Quatrièmes à cinq points de l’Ajax Amsterdam (2e) - premier qualifié en Ligue des Champions - les Kaaskoppen (les Têtes de fromage, ndlr) sont toujours en course sur la scène européenne. En effet, le club est quart de finaliste de la Ligue Europa Conference avec notamment la Lazio sur son tableau de chasse. Battus 2-0 par Anderlecht, les Néerlandais tenteront d’inverser la donne. Révélation de la saison, Milos Kerkez entend finir correctement la saison du côté de l’AZ Alkmaar. Néanmoins, les rumeurs vont bon train quant à son avenir. Ainsi, l’Atlético de Madrid, Séville, le Celta de Vigo, la Lazio, le FC Bruges, Leeds United, Bournemouth et Leicester ont été liés au Hongrois cette saison. Néanmoins les deux principales conduisent au Borussia Dortmund pour remplacer Raphaël Guerreiro et au Benfica pour succéder à Alejandro Grimaldo. Animateur de la saison sur son aile gauche aux Pays-Bas, Milos Kerkez sera à n’en pas douter l’une des attractions du prochain mercato.