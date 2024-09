La nouvelle sortie fracassante de Gennaro Gattuso

En un an, Gennaro Gattuso a vécu les montagnes russes. En septembre 2023, l’Italien était cité du côté de l’Olympique Lyonnais, qui cherchait un successeur à Laurent Blanc. En discussions avancées avec John Textor, il avait finalement été doublé dans la dernière ligne droite par son compatriote Fabio Grosso. Quelques jours plus tard, un autre Olympique est venu frapper à la porte de l’ancien joueur de l’AC Milan. En effet, l’Olympique de Marseille a voulu faire de lui le successeur de Marcelino. Une mission acceptée le 27 septembre par le natif de Corigliano Calabro, qui avait le profil et le caractère pour faire l’unanimité au sein de la cité phocéenne. Mais il n’a pas fait long feu chez les pensionnaires de l’Orange Vélodrome.

Moins de cinq mois après son arrivée, il a jeté l’éponge le 20 février dernier, après 9 victoires, 9 nuls et 6 défaites toutes compétitions confondues. Libre et sur le marché, le coach né en 78 a été lié à quelques écuries italiennes sans que cela aboutisse. Puis, il a fini par trouver un point de chute le 12 juin dernier en Croatie. «HNK Hajduk est très heureux de confirmer aujourd’hui que notre première équipe sera dirigée par le légendaire Gennaro Gattuso pour la nouvelle saison ! Il a signé un contrat avec l’équipe blanche jusqu’à l’été 2026 et il arrivera à Split la semaine prochaine, au début de la préparation de l’équipe première, lorsque nous le présenterons officiellement à Poljud», a publié l’écurie croate.

Un coach sans filtre

Après la Suisse (Sion), la Grèce (OFI Crète), l’Italie (Palerme, Pise, AC Milan, Naples), l’Espagne (Valence) et la France (OM), le champion du monde 2006 est allé découvrir un nouveau championnat et un nouveau football. Premier ex-aequo avec Rijeka, Split a empoché 14 points pour le moment en 6 journées (4 victoires, 2 nuls). Seule ombre au tableau, l’élimination lors du troisième tour préliminaire en Ligue Europa Conférence face à l’équipe slovaque du MFK Ružomberok (0-0, 0-1). Ce qui avait coûté d’ailleurs une dizaine de millions d’euros à son club. Au-delà des résultats, le cas Gattuso fait couler beaucoup d’encre depuis son arrivée. La gestion du cas Ivan Perisic, avec lequel il a eu une brouille, a fait jaser.

L’Italien s’est aussi fait remarquer après un pétage de plomb face à un journaliste croate, qui avait critiqué les choix tactiques du coach en C4 face à Havnar Boltefelag (Îles Féroé). «Et la première mi-temps ? Me posez-vous seulement des questions sur les choses négatives ? Allez, répondez», a lancé Gennaro Gattuso d’un ton irrité avant d’enchaîner : «parlez d’abord des choses positives, puis des choses négatives. Vous et moi, nous commençons mal, vous savez. Vous et moi, nous partons du mauvais pied. Pendant 60 minutes, nous avons joué un football incroyable et vous me demandez pourquoi nous avons mal joué pendant 30 minutes ?.» L’ancien coach de l’OM a encore fait des siennes ces derniers jours.

Gattuso se lâche

Après la victoire face au Dinamo Zagreb ce week-end (1-0), il s’est lâché. En effet, il a dépensé environ 40 000 euros pour des téléphones portables qu’il a offerts à ses joueurs et à son staff en guise de récompense. Un geste qu’il a expliqué à sa façon : «j’adore ce métier et ces joueurs me rendent heureux. Je ne suis pas là pour l’argent. J’ai gagné assez dans ma carrière de joueur et je n’ai plus vraiment besoin de travailler de toute ma vie.» Puis, il a dédié ce succès à Nikola Kalinic, qui l’a toujours soutenu, et a envoyé une pique au président du club, Ivan Bilic. Quand on lui a demandé s’il n’avait pas parlé à son boss depuis 10 jours, il a répondu : « non, pas 10 jours. Je ne lui ai pas parlé depuis un mois. On m’avait promis des choses qui n’ont pas été tenues et j’ai dû choisir entre me battre ou abandonner. Pour l’instant, je préfère me battre.»

Il a ajouté ensuite : «j’ai 400 matches à mon actif en tant qu’entraîneur, j’ai déjà dirigé de grands clubs. J’ai senti à quel point les joueurs m’ont donné leur main et leur cœur, je ne veux pas les décevoir. Et je ne partirai pas, je ne le ferai pas ! Si je partais maintenant, alors qu’ils travaillent et s’entraînent comme ça, je me sentirai comme une merde, comme un petit homme. Si je pensais différemment, j’irais à Marbella pour promener les chiens.» Il n’est pas certain que sa direction apprécie. En revanche, les fans, qui étaient contre lui après le départ de Perisic, sont à présent de son côté. Sportske novosti explique que les supporters ont toute confiance en lui et ses choix. «Gattuso est à Hajduk à cause du contrat, mais son caractère capricieux, sa prestation pleine d’émotions lui ont valu l’adoration des tribunes. Il n’est à Poljud que depuis trois mois, il a traversé tellement de situations difficiles, il n’a rien gagné, mais les fans l’adorent. Il fait de son mieux, dit la vérité, a du courage. Il a des "cojones", comme diraient les Espagnols, et c’est une qualité que les fans de Hajduk adorent tant.» Une première victoire pour Gattuso, qui a conquis le cœur des fans.