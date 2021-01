Eredivisie : l’Ajax sauve les meubles face au PSV

C’était le choc de cette 15ème journée d’Eredivisie. Le champion en titre, l’Ajax recevait son dauphin au classement, le PSV Eindhoven, à la Johan Cruijff Arena. L’enjeu était de taille car le vainqueur du match avait la possibilité de passer en tête du championnat. Côté Amsterdam, la recrue du mercato hivernal Sébastien Haller débutait sur le banc, pendant que les anciens pensionnaires de Ligue 1 Olivier Boscagli et Ibrahim Sangaré étaient titulaires de l’autre côté. Mario Gotze était lui absent du groupe, toujours blessé.

Et c’est le PSV qui va le mieux rentrer dans ce match notamment grâce son buteur israélien Eran Zahavi, auteur d’un doublé dans les 20 premières minutes du match, sur deux passes décisives de Donyell Malen (2e, 20e). Juste avant la mi-temps, Quincy Promes réduit l’écart pour les ajacides. Première période dominée par les joueurs de Roger Schmidt, mais le but de l’international hollandais a redonné de l’espoir à ses coéquipiers. Au retour des vestiaires, Erik ten Hag décide de faire rentrer Haller à la place de Labyad. La recrue la plus chère de l’histoire du championnat hollandais va rapidement entrer dans son match en inscrivant un but sur son premier ballon touché, qui sera refusé pour une position de hors-jeu de l’international ivoirien. Il va finalement bien se montrer décisif en distillant une passe décisive à Antony qui va permettre à l’Ajax de revenir au score (65e). Dans le dernier quart d’heure, les deux équipes vont continuer d’aller de l’avant pour tenter d’empocher les trois points, mais personne ne trouvera les filets et le score en restera là : 2-2. Le PSV peut nourrir des regrets au vu de la première période. L’Ajax reste leader du championnat avec ce match nul, avec juste un point devant son adversaire du soir.

