Alexis Sanchez, une affaire à saisir du côté de l'Inter

Avec 7 réalisations et 5 passes décisives en 30 apparitions, Alexis Sanchez (32 ans) avait été l'un des artisans du titre de l'Inter la saison passée en Serie A. Antonio Conte, remplacé depuis par Simone Inzaghi, avait su trouver les mots pour le relancer et en faire une arme fatale en soutien du duo Romelu Lukaku-Lautaro Martinez. Une résurrection pour le Chilien, qui avait touché le fond à Manchester United après avoir tutoyé les sommets avec Arsenal. Malheureusement, ce retour en forme n'aura pas duré longtemps. La faute, d'abord, à des pépins physiques, à la cuisse puis au pied et au mollet droits.

Touché pendant la Copa América cet été, l'attaquant a raté le début de saison nerazzurro. Il est entré dans la rotation lors des trois dernières journées, ayant droit à du temps de jeu en jeu en fin de match, pour un total de 60 minutes environ. Difficile pour lui d'imaginer un autre rôle dans l'immédiat, comme l'explique Giuseppe Bergomi, légende du club lombard, au quotidien chilien La Tercera. «Sincèrement, le début de saison n'a pas été bon pour le Chilien. Il a eu beaucoup de blessures et il a un peu joué conditionné. Il n'est pas à 100% pour jouer, mais il conserve le professionnalisme qu'il a toujours apporté au club», a confié l'emblématique Italien avant de poursuivre.

Janvier animé

«Alexis Sanchez n'a aucune chance d'être titulaire. Il jouera sûrement un bon nombre de matches, mais le duo Edin Dzeko-Lautaro Martinez est devant, il l'a montré à force de buts. Sanchez aura des opportunités en cours de saison, parce que le calendrier de l'Inter est chargé. Mais je ne crois pas qu'il devienne titulaire», a-t-il lancé. Avec Lautaro Martinez, Edin Dzeko et Joaquin Correa, les Nerazzurri disposent de plusieurs solutions offensives cette saison et il semblerait que le Sud-Américain ait clairement été relégué dans la hiérarchie. De quoi poser la question de son avenir d'autant que, sous contrat jusqu'en juin 2023, l'homme aux 139 sélections avec la Roja (46 réalisations) perçoit un salaire annuel net avoisinant les 7 M€ ?

Il y a quelques semaines, l'option d'une prolongation d'un an, jusqu'en juin 2024, pour étaler les salaires restants dus sur la durée, avait été évoquée par La Gazzetta dello Sport, l'Inter étant depuis plusieurs mois dans une cure d'austérité. Ces derniers jours, c'est plutôt l'idée d'une résiliation en janvier qui circule. Quelques points de chute commencent même à sortir, en Liga notamment, où le Betis et le Séville FC seraient aux aguets. Hasard ou coïncidence, l'Olympique de Marseille, où officie un certain Jorge Sampaoli qui l'a bien connu lorsqu'il dirigeait le Chili et cherche un attaquant pour janvier, est également mentionné ci et là en Italie. Le nom d'Alexis Sanchez devrait donc à nouveau animer le marché cet hiver.