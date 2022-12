CdM 2022 : la réponse lunaire du patron de l'organisation du Mondial après la mort d'un travailleur étranger

La suite après cette publicité

Avant même le début de la Coupe du Monde, les organisateurs avaient été fermement attaqués sur les milliers de travailleurs morts sur les chantiers du Mondial. Des critiques contre lesquelles les Qataris s’étaient défendus en précisant que le nombre de victimes annoncées était en réalité bien inférieur. Mais le débat a été relancé avec la mort récente d’un travailleur étranger en marge de la compétition.

Un débat qui risque de virer à la polémique vu la réponse faite à la BBC par le directeur exécutif du comité d’organisation du Mondial, Nasser Al Khater. « Nous sommes en plein milieu de la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui est un succès et vous, vous voulez parler de ça maintenant. La mort fait partie de la vie, que ce soit au travail ou pendant votre sommeil. Un travailleur est décédé et nous adressons nos condoléances à sa famille, mais c’est bizarre que ce soit le sujet de votre première question », a-t-il déclaré. Des propos qui devaient faire réagir.

A Filipino migrant fell to his death.



The response of #Qatar's World Cup chief executive: "We have a successful World Cup and this is something you want to talk about right now? Death is a natural part of life, whether it's at work or in your sleep."pic.twitter.com/7eINrtKfwT