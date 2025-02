Nantes : Antoine Kombouaré est inquiet pour les droits TV

La nouvelle comme quoi DAZN n’a pas payé la totalité de sa tranche qu’elle devait à la Ligue pour la diffusion des droits TV est parvenue à tous les acteurs du foot en France. Ils sont directement concernés, car sans argent, plus personne ne sera en mesure de payer les salaires. Antoine Kombouaré a exprimé son inquiétude en conférence de presse. Si l’entraîneur du FC Nantes affirme être concentré sur le déplacement à Monaco ce samedi lors de la 22e journée de Ligue 1, ses pensées vont aussi sur cette affaire entre le diffuseur et la LFP. D’après lui, les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes.

«Je suis inquiet parce qu’on ne sait pas où on va. On se concentre sur notre travail et moi mon souci, c’est comment gagner à Monaco mais dans un coin de ma tête on est concerné. On n’aime pas ça. Aujourd’hui, tu peux te retrouver avec un diffuseur qui ne veut pas payer ou dans la totalité de ce qu’il doit, c’est inquiétant car ça touche directement les finances des clubs, qui sont déjà en difficultés. Chacun sa place, c’est le rôle des présidents, de la Ligue, du diffuseur, chacun son travail, mais avec tout ce qu’on entend, ça ne sent pas bon. C’est mauvais signe», concède le Kanak.