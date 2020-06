PSG : ça sent la fin pour le dossier Alex Telles...

Au départ, Layvin Kurzawa, libre de tout contrat à la fin du mois de juin, ne devait pas être conservé. Sans surprise, le Paris Saint-Germain s’était donc mis en quête d’un latéral gauche pour le remplacer et épauler Juan Bernat. Le 27 mai dernier, le journal A Bola annonçait d’ailleurs que l’heureux élu se nommait Alex Telles. Agé de 27 ans, le Brésilien du FC Porto possède une réputation de défenseur très offensif (9 buts cette saison en Liga NOS).

Mieux, un accord entre le PSG et Porto était même annoncé pour un transfert avoisinant les 25 M€. Et ce n’est pas tout puisque les médias espagnols renchérissaient en ajoutant que les Dragões compenseraient ce départ en s’offrant le Colchonero Caio Henrique et que l’Atlético de Madrid remplacerait ce dernier par… Layvin Kurzawa. Mais depuis, les bémols se sont succédés.

Le président de Porto a démenti un quelconque accord et Kurzawa devrait finalement prolonger son contrat de quatre ans, Paris ayant été refroidi par les exigences financières portugaises (30 M€). De quoi refermer la piste Telles ? Selon O Jogo, l’Inter Milan et la Juventus pourraient en profiter pour sauter sur l’occasion, Porto désirant vendre coûte que coûte un joueur dont le contrat expire dans un an. Enfin, Record est plus affirmatif et annonce que Telles ne viendra pas au PSG.