Dortmund : le père d'Erling Haaland ouvre la porte à un départ

Des statistiques affolantes. En marquant presque but sur but, Erling Haaland attise les convoitises parmi les plus grands clubs européens. Le Real Madrid, Manchester City ou le FC Barcelone ont ainsi exprimé un intérêt. Même blessé, le Norvégien est au centre de toutes les attentions et la moindre phrase lâchée peut entrouvrir une brèche pour ses prétendants.

C'est d'ailleurs ce qu'a fait son père, Alfie, lors d'une interview à Tuttosport. Il a totalement ouvert la porte au départ de son fils du Borussia Dortmund : « il est très heureux là-bas, mais Erling aime les défis et dans le football, on ne sait jamais à l'avance ce que l'avenir nous réserve. Nous verrons… » L'avenir du Golden Boy 2020 semble donc s'écrire loin de la Rhur. Reste à savoir si cela se réalisera bientôt.