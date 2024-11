Ligue 1 : Le Havre enfonce Nantes avec un contexte explosif à la Beaujoire

Ce dimanche, le multiplex de 17h en Ligue 1 n’était pas qu’un simple duplex. Durant ces deux rencontres, le FC Nantes jouait gros. Incapables de remporter le moindre match depuis le 31 août, les Canaris se devaient de gagner à domicile face au Havre, tout aussi en difficulté en championnat. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu. D’entrée, les locaux ont été pris à la gorge et l’opportuniste Josué Casimir a ouvert le score dans le but vide dès la 3e minute de jeu (0-1, 3e). Malgré un sursaut d’orgueil en fin de première période (30e, 34e, 40e), les Nantais rentraient aux vestiaires sous la bronca de la Beaujoire. Au retour des vestiaires, les affaires nantaises ne se sont pas arrangées. Alors que Duverne a déjà sauvé le FCN d’entrée (52e), Le Havre a doublé la mise à l’entame du dernier quart d’heure grâce à Steve Ngoura (0-2, 74e).

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Auxerre 19 12 +2 6 1 5 21 19 7 Reims 18 12 +4 5 3 4 20 16 8 Nice 17 11 +10 4 5 2 21 11 9 Lens 17 12 +1 4 5 3 13 12 10 Toulouse 15 12 -1 4 3 5 13 14 11 Strasbourg 13 11 -2 3 4 4 20 22 12 Brest 13 12 -6 4 1 7 16 22 13 ASSE 13 12 -14 4 1 7 11 25 14 Rennes 11 12 -6 3 2 7 13 19 15 Nantes 10 11 -3 2 4 5 14 17 16 Angers 10 12 -8 2 4 6 13 21 17 Le Havre 9 11 -15 3 0 8 8 23 18 Montpellier 7 12 -21 2 1 9 11 32 Voir le classement complet

Alors que Duverne a déjà sauvé le FCN d’entrée (52e), Le Havre a doublé la mise à l’entame du dernier quart d’heure grâce à Steve Ngoura (0-2, 74e). Un coup dur pour les hommes d’Antoine Kombouaré qui ont également usé de malchance à l’instar du poteau trouvé par Johann Lepenant sur une frappe puissante (80e). En fin de match, la situation est devenue encore plus chaotique avec la tentative d’envahissement de terrain des supporters de la Brigade Loire. Retenus par les CRS, ces derniers n’ont pas pu entrer sur la pelouse et le match a été interrompu pendant près de 30 minutes. Finalement, le match a repris pour jouer les quatre dernières minutes de jeu devant un stade vide. Un cauchemar pour les Nantais et leurs supporters, plus que jamais proches du point de non-retour. Avec cette nouvelle défaite, sa sixième cette saison, Nantes s’enfonce dans les méandres du classement et pointe à une inquiétante 16e place. Le Havre se donne de l’air et grimpe à la 14e place.