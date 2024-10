Raphaël Varane fait déjà son retour à Côme !

Tout juste retraité, Raphaël Varane fait déjà son retour dans le monde du football. Côme 1907 - où le Français a joué un seul match avant de prendre sa retraite - a annoncé l’intégration de l’ancien joueur du Real Madrid au sein de son board. Un retour aux affaires plus rapide que prévu pour l’ancien international français (93 sélections, 5 buts) qui annonçait vouloir faire une pause avec le football.

Le communiqué de Côme 1907 :

*«Raphaël Varane rejoint Côme 1907 en tant que membre du conseil d’administration, conseillant sur le développement de la jeunesse, l’éducation et l’innovation des produits.

Côme 1907 a le plaisir d’annoncer la nomination de Raphaël Varane en tant que membre du conseil d’administration. Récemment retraité du football professionnel, Varane apportera son expérience et son leadership à ce nouveau rôle, marquant le prochain chapitre de sa carrière en dehors du terrain.

Varane collaborera avec Osian Roberts, responsable du développement de Côme 1907, et Juliette Bolon, responsable du programme éducatif, pour soutenir les efforts de développement des jeunes du club. Son engagement profitera non seulement aux joueurs, mais aussi à la communauté au sens large, par le biais d’initiatives éducatives. En intégrant des formations académiques, professionnelles et de leadership dans les programmes pour les jeunes, Varane vise à aider les jeunes athlètes à se préparer à la vie au-delà du football.

En plus de se concentrer sur la jeunesse et l’éducation, Varane conseillera Como 1907 sur sa stratégie de développement de produits, en intégrant la technologie et l’innovation. De l’amélioration des solutions numériques à l’amélioration des plateformes d’analyse de données et des systèmes de billetterie, l’apport de Varane aidera à guider Como 1907 dans l’évolution de son approche de l’engagement des supporters et des améliorations opérationnelles.»*