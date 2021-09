Patrice Evra bientôt sur un banc ?

On pourrait bientôt voir Patrice Evra sur un banc. En effet, l’ancien latéral gauche de Manchester United a indiqué avoir décroché son diplôme A et B, décerné par l’UEFA. Il a effectué une partie de sa formation sur le terrain à Carrington, le centre d’entraînement des Red Devils.

« Licence B. Licence A. Je voudrais dire un grand merci aux clubs de Man United et de DBU Fodboldskole pour m'avoir laissé prendre la relève, à tous les joueurs qui ont dû supporter de nombreuses heures de mes hurlements sur le terrain », a-t-il déclaré.

B license ✅ A license ✅ I would like to say a massive thanks to the clubs @ManUtd ♥️ DBU Fodboldskole 🙏🏽for letting me take over, to all the players who’s had to endure many hours of my yelling on the pitch ☺️... pic.twitter.com/wVVe1n6954