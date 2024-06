Colombie : Luis Diaz se met au rap

L’été sera chaud avec l’Euro 2024 mais aussi avec la Copa América. La compétition se déroulera aux États-Unis du 20 juin au 14 juillet prochain et mettra aux prises 16 équipes, dont 10 d’Amérique du Sud et 6 d’Amérique du Nord. Participant au tournoi, la Colombie sera ambitieuse après son absence de la Coupe du monde 2022. Les Cafeteros qui figurent dans le groupe D avec le Brésil, le Paraguay et le Costa Rica sont attendus au tournant.

Et pour se motiver, la sélection colombienne a dévoilé sa musique officielle pour la compétition. L’artiste Ryan Castro a sorti la musique "El ritmo que nos une" soit "le rythme qui nous unit". Une musique dans laquelle on retrouve Luis Diaz et certains de ses coéquipiers comme James Rodriguez. L’ailier de 27 ans, qui joue à Liverpool, nous prouve qu’il n’est pas tant moins doué au micro qu’avec le ballon dans les pieds.