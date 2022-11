CdM 2022 : la liste des 26 du Mexique

Et de cinq pour Guillermo Ochoa. À quelques jours du début de la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre - 18 décembre), le Mexique a révélé la liste des 26 joueurs convoqués par Gerardo Martino pour affronter la Pologne (22 novembre), l'Argentine (26 novembre) et l'Arabie saoudite (30 novembre) dans le groupe C de la compétition.

La suite après cette publicité

Le sélectionneur d'El Tri a ainsi appelé l'ancien portier de l'AC Ajaccio, qui, à 37 ans, va disputer son cinquième Mondial. Irving Lozano, Hector Moreno, Héctor Herrera ou encore Raul Jimenez seront, eux aussi, bel et bien de la partie au Qatar. À noter que le Mexique disputera un match de préparation contre la Suède, mercredi.

La liste des 26 du Mexique