RC Lens : trois clubs prêts à faire une offre pour Facundo Medina !

Si Florent Ghisolfi a quitté le RC Lens il y a maintenant plus d’un an, les traces qu’il a laissées sont toujours visibles dans l’effectif Sang et Or, notamment en défense avec l’inamovible trio Medina-Gradit-Danso, socle de la folle saison en Ligue 1 de la bande à Franck Haise en 2022-23. Si le dernier a décidé de rester en Artois malgré des approches de Premier League et plus récemment du PSG, le second n’a pas songé quitter le RCL en pleine saison. Mais quid du premier ? Car le roc défensif argentin, considéré comme l’un des défenseurs les plus complets de Ligue 1, n’a sans doute pas d’équivalent en France.

Sa grinta, sa régularité, sa constance dans l’effort, son leadership, son sens du jeu et ses qualités techniques font de l’ancien joueur de Talleres Cordoba un défenseur ultra complet. A jamais dans le coeur des supporters lensois, celui qui a été sacré joueur du RC Lens de l’année 2023 par la Voix du Nord assurait d’ailleurs dans les colonnes du quotidien régional il y a quelques jours son attachement au club nordiste. « La vérité, c’est que je suis bien ici. Je suis heureux, sincèrement. Je suis très à l’aise, très heureux. La ville, l’ambiance, ça ressemble à ce que je vivais en Argentine, à part le climat. Mais, pour le reste, tout est bien. Je suis bien dans ma tête, je veux tout donner. Je veux donner le meilleur tout le temps et que les gens m’aiment, c’est très précieux et motivant. Tu sens ce soutien qui est très important pour nous. »

Les cadors de Serie A fondent sur Medina… Lens prépare sa riposte

Pas vraiment d’allusion à son avenir et pour cause, puisque Medina a prolongé il y a un an son contrat avec les Sang et Or. Mais la régularité du joueur et son aura font de l’international argentin aux 3 sélections un joueur très suivi et forcément convoité. Selon nos informations, l’AC Milan, l’Inter Milan et la Juventus Turin sont très intéressés à l’idée de soumettre une offre de transfert au RC Lens. Un club anglais dont le nom n’a pas filtré est également tapi dans l’ombre.

Mais Medina, arrivé en 2020 pour 4 M€, se sent bien à Lens et surtout il coûte plus d’une vingtaine de millions d’euros. Un montant important, même pour les clubs mentionnés plus haut. Bien conscient de la valeur marchande de son numéro 14, Lens a, à l’instar de ce qu’il a fait avec Kevin Danso, fermé la porte à double tour pour cet hiver. Et si le club artésien s’est fait une raison pour l’Autrichien d’ici l’été prochain, ce n’est pas le cas avec Facundo Medina sous contrat avec Lens jusqu’en juin 2026.

Une source proche lensoise nous a confié que l’actuel 7e du classement de Ligue 1 faisait tout pour essayer de proposer une nouvelle prolongation de contrat au roc défensif de 24 ans après celle déjà actée en janvier 2023. Ce qui permettrait encore plus à Medina d’asseoir sa légende au Stade Bollaert comme l’avait fait avant lui un certain… Seko Fofana. Reste désormais à mêler la parole aux actes. Et c’est sans doute là que le plus dur commence pour le RC Lens…