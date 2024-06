Lille : Benjamin André pourrait retrouver… Christophe Galtier

Et si Lille jouait son tour préliminaire de C1 sans son capitaine Benjamin André au mois d’août ? C’est une possibilité qui prend un peu plus d’ampleur ces dernières heures. Ce mercredi, le Parisien révèle un intérêt prononcé du club qatari d’Al-Duhail pour le joueur de 33 ans. Un club… dirigé par Christophe Galtier, ancien entraîneur d’André chez les Dogues.

Le quotidien va plus loin et assure que le joueur a déjà reçu une offre alléchante financièrement. Pour l’heure, l’ancien Rennais serait en pleine réflexion, et ce, malgré sa prolongation de contrat de 3 ans signée en janvier 2023. Si l’opération se concrétisait, André retrouverait notamment l’ex-Marseillais Isaac Lihadji, côtoyé à Lille, ou encore le petit frère d’Abdou Diallo, Ibrahima, passé par Brest. Cette semaine, c’est Luis Alberto qui avait rejoint Al-Duhail. Peut-être un nouveau coup dur pour Lille après le départ de Paulo Fonseca.