Lazio : Luis Alberto file au Qatar

Joueur référence en Serie A ces dernières années, avec plusieurs belles saisons à son actif, l’Espagnol Luis Alberto quitte la Lazio et file au Qatar. Il s’est effectivement engagé avec Al-Duhail, mettant fin à une aventure romaine de 8 saisons.

Il rejoint donc un club dans lequel on retrouve notamment Isaac Lihadji et Philippe Coutinho, et qui a terminé à la sixième position de la dernière Qatar Stars League, où jouent d’autres gros joueurs comme Marco Verratti (Al-Arabi) ou Rodrigo Moreno (Al-Rayyan).