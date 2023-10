Christophe Galtier est le nouvel entraîneur d’Al-Duhail

La suite après cette publicité

C’est une nouvelle aventure qui s’offre à Christophe Galtier du côté du Golfe, où il rejoint Marco Verratti, Julian Draxler ou encore Abdou Diallo. Durant sa seule saison au Paris Saint-Germain, l’entraîneur français n’aura pas vécu un passage tranquille sur le banc du club de la capitale, entre déception sportive (élimination en huitième de finale de la Ligue des champions) et déboires extrasportifs (affaire du Ramadan, accusations de racisme…). Malgré tout, il aura soulevé un trophée avec la bande à Kylian Mbappé : le 11e titre en Ligue 1, permettant ainsi au PSG de s’adjuger le record absolu de sacres dans l’histoire du Championnat de France, et ce devant l’AS Saint-Etienne (10).

Depuis son départ, le coach de 57 ans n’aura pas disparu des radars, puisque son statut d’agent libre le rapprochait de quelques clubs à la recherche d’un technicien, et ce même si la saison n’a débuté qu’en août dernier. A commencer par l’Olympique de Marseille, qui cherchait un successeur à Marcelino, parti après seulement sept matches toutes compétitions confondues. Si le nom de l’ex-Niçois et Stéphanois n’avait pas été rejeté par certains groupes de supporters - notamment les Dodgers, le club olympien avait finalement jeté son dévolu sur Gennaro Gattuso, après le refus du Marseillais de naissance.

Galtier va coacher Coutinho et Lihadji

Et c’est au Qatar que Christophe Galtier s’exile, puisqu’il va diriger l’équipe d’Al-Duhail et ainsi succéder à l’Argentin Hernan Crespo : «Al Duhail Sports Club Management a achevé les procédures de contractualisation avec l’entraîneur français Christophe Galtier pour prendre en charge la gestion technique de l’équipe première, succédant ainsi à l’entraîneur argentin Hernan Crespo. Galtier, né en 1966, est considéré comme l’un des noms qui ont marqué les clubs français, puisqu’il a réussi à remporter le titre de la Coupe de la Ligue avec Saint-Etienne, le titre de la Ligue avec Lille, ainsi que le titre de la Coupe des Champions avec le Paris Saint-Germain.»

Quatrième de la Qatar Stars League après 5 journées et toujours à la recherche de sa première victoire en Ligue des champions de l’AFC, Al-Duhail, club de la capitale Doha et champion du Qatar en titre, va donc profiter de l’expérience du Français pour s’offrir de meilleurs résultats au fil des semaines. L’ancien Parisien va d’ailleurs retrouver quelques noms connus dans son nouvel effectif, où on retrouve Philippe Coutinho (ex-Liverpool et Barça), Ibrahima Diallo - petit frère d’Abdou, qui a rejoint Al-Arabi SC - ou encore Isaac Lihadji, passé par l’OM et qu’il a connu au LOSC lors de la saison triomphante 2020-2021 lors de laquelle les Dogues avaient terminé champions de France avec Galtier.