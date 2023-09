OM : la raison du refus de Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Gennaro Gattuso peut avoir le sourire, il a exorcisé le démon lyonnais. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, il était le grand favori pour prendre la suite de Laurent Blanc, s’était entendu sur l’aspect financier et attendait le coup de fil de confirmation de John Textor. Coup de fil qui n’est jamais venu puisque le patron lyonnais a finalement jeté son dévolu sur Fabio Grosso. Gattuso a visiblement vécu la situation inverse avec l’Olympique de Marseille.

Son nom n’y était pas particulièrement cité, et les dirigeants phocéens avaient ciblé Christophe Galtier, libre de tout contrat depuis son départ du PSG. Cette piste avait de quoi étonner, vu le club précédent entraîné et la tenue d’un procès à venir pour les chefs d’accusation de harcèlement moral et de discrimination suite à son passage controversé à Nice. Cela a d’ailleurs fait réfléchir Pablo Longoria, qui trouvait des qualités au coach français. Déjà sa connaissance du club et de son environnement, au cœur d’une séquence pleine de tensions.

À lire

OM : Domenech tacle le choix Gattuso

Galtier pas convaincu par le timing

Comme le rapporte L’Equipe, une proposition a donc été formulée à Christophe Galtier, et c’est ce dernier qui a finalement refusé l’offre marseillaise. Le timing ne lui convenait pas, et il a préféré décliner. Non pas que Galtier ne soit pas intéressé par le banc olympien, mais le contexte n’apparaissait pas optimal.

La suite après cette publicité

Gennaro Gattuso va-t-il redresser l'OM ? OUI NON

Résultat, l’OM s’est donc tourné vers l’option Gattuso, sortie du chapeau assez vite. Et tout aussi contestée, puisque les résultats de l’entraîneur italien, passé par Milan, Naples ou encore Valence, n’ont rien de faramineux. L’OM avait besoin de caractère pour relancer une équipe amorphe, et Gattuso n’en manque pas. Après avoir été tout proche de rallier l’OL, le voilà donc en route pour le rival marseillais, avec la mission de rebooster l’effectif et de convaincre un Orange Vélodrome d’ores et déjà suspicieux.