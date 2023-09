OM : les Dodger’s pas opposés au choix Galtier

La suite après cette publicité

Petit à petit, le calme revient à l’OM après des derniers jours tumultueux. Marcelino en a d’ailleurs fait les frais. À la recherche, déjà, d’un nouvel entraîneur pour remplacer l’Espagnol mais aussi remplacer Jacques Abardonado, qui assure l’intérim en ce moment, les Olympiens ont contacté Christophe Galtier. L’ancien tacticien du Paris Saint-Germain n’a jamais caché son amour pour Marseille, lui qui est né là-bas en 1966. Mais après un passage dans la Capitale, sera-t-il accepté par les supporters phocéens ? Le leader du groupe d’ultras marseillais des Dodger’s ne serait pas forcément contre.

Invité sur le plateau de BFM Marseille, Christian Cataldo s’est confié à propos d’une potentielle arrivée de Galtier dans le sud-est de l’Hexagone. «Il ne faut jamais juger quelqu’un avant qu’il ait fait ses preuves. Moi, je ne l’aime pas trop. Mais après, je n’aimais pas trop Sampaoli au départ. J’étais le premier révolté quand il y a eu les sifflets contre Tudor au premier match de la saison. Si Galtier vient, je ne le sifflerai pas, il serait entraîneur de l’OM», raconte-t-il, avant d’aborder les histoires de racisme dans lesquelles l’ex-parisien est impliqué. «C’est pour ça que je pense qu’il ne viendra pas, on ne va pas prendre un entraîneur où il y a des soupçons. J’espère que la direction sera assez lucide pour démêler le vrai du faux». Pour rappel, le 15 décembre prochain, Galtier sera jugé pour «harcèlement moral et discrimination à raison de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race ou religion déterminée».