Vidéo : la rumeur Christophe Galtier à l’OM divise les internautes

Au lendemain du lourd revers concédé face au Paris Saint-Germain dans le classique (4-0), l’Olympique de Marseille connaît un nouveau rebondissement. Alors que Jacques Abardonado devrait vraisemblablement rester sur le banc olympien jusqu’à la prochaine trêve, des rumeurs sur son successeur se font de plus en plus pressantes. Et c’est le nom de Christophe Galtier qui est sur le devant de la scène. Un bruit de couloir qui n’a pas tardé à diviser les internautes. Certains étant partisans de son arrivée, faute de choix, alors que d’autres préfèrent le voir rester loin de la cité phocéenne, mettant en cause la qualité de son jeu ou le verdict de son futur jugement programmé en décembre prochain.