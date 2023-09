L’OM a contacté Christophe Galtier pour l’après-Marcelino !

La suite après cette publicité

L’OM s’active pour l’après Marcelino et la connexion Marseille-Christophe Galtier n’est plus un secret pour personne. Si les noms de Jaime Pacheco, Roberto Donadoni, Julen Lopetegui ou encore Julian Stéphan ont été évoqués ces dernières heures, la piste menant à «Galette» est désormais concrète. Originaire de la cité phocéenne, le technicien de 57 ans avait d’ailleurs été évoqué, en fin de saison dernière, pour succéder à Igor Tudor sur le banc phocéen. Oui mais voilà, après une expérience pour le moins contrastée du côté du Paris Saint-Germain, l’ancien coach de Lille et Nice avait finalement demandé à ses représentants de ne pas donner suite. La raison ? L’enfant des Caillols n’avait pas encore officialisé son divorce avec le club de la capitale.

Marqué psychologiquement par son passage dans la Ville Lumière, l’intéressé préférait alors observer une période de répit. Critiqué pour ses résultats globalement décevants au PSG et touché par des accusations de racisme portées par l’ancien dirigeant niçois Julien Fournier, Galtier semble depuis avoir repris du poil de la bête. Récemment interrogé sur ces derniers mois douloureux, l’entraîneur français avait ainsi donné sa version des faits dans un long entretien accordé à Canal +. Reposé et prêt à reprendre du service, Galtier pourrait ainsi représenter le futur de la formation olympienne. Selon les dernières informations de RMC Sport, le tacticien tricolore est d’ailleurs toujours autant apprécié par les hautes sphères marseillaises.

Galtier hésite, l’OM aussi !

Mieux encore, Pablo Longoria et Javier Ribalta - qui ne sont pas insensibles à son profil - l’ont d’ores et déjà contacté pour lui proposer de succéder à Jacques Abardonado. Conscient de sa capacité à s’adapter rapidement au sulfureux contexte marseillais, le board de l’OM serait également séduit à l’idée d’enrôler un coach qui connaît parfaitement la Ligue 1. Si Galtier semble donc cocher toutes les cases et dispose de nombreux soutiens en interne, plusieurs interrogations persistent. La première d’entre elles concerne le timing. Avec les récents évènements et la crise naissante à Marseille, les différentes parties se demandent, en effet, si le timing est idéal. De son côté, le principal intéressé serait lui en pleine hésitation.

Loin d’être insensible au projet marseillais, Galtier réfléchit également à la possibilité de s’exiler au Qatar, avec un contrat XXL à la clé et sans parler de cette opportunité de prendre de la distance avec la France, tout du moins le temps que son affaire de racisme soit réglée. Pour autant, l’ancien architecte des champions de France en titre pourrait bien se laisser tenter par le séduisant défi olympien. Avec un effectif de qualité, une Ligue Europa à disputer et des perspectives prometteuses en Ligue 1 - la claque reçue face au PSG dimanche soir ne remet pas tout en cause - Galtier ne serait pas contre l’idée de relancer la machine phocéenne et ainsi faire le bonheur des supporters de sa ville natale.

Si l’entourage de Christophe Galtier, joint par RMC Sport, n’a ni confirmé ni démenti les contacts établis, la prudence reste malgré tout de mise. Et pour cause. Avec un climat actuellement délétère aux abords de l’Orange Vélodrome, l’homme de 57 ans veut, d’abord, s’assurer que sa venue serait bien perçue par les supporters marseillais. Redoutant une certaine hostilité après son passage au PSG et ses affaires extrasportives, l’ancien technicien des Aiglons représente, malgré tout, une piste sérieuse pour les dirigeants phocéens. Déterminé à l’idée de changer les choses et de sortir de la crise, le board de l’OM pourrait alors évoquer le profil de Christophe Galtier en cas de prochaine rencontre avec certains groupes de supporters. L’occasion de tâter le terrain avant d’accélérer, ou non, sur ce dossier. Affaire à suivre…