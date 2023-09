OM : une piste menant à un ancien sélectionneur de l’Italie ravivée

La suite après cette publicité

Après avoir vécu une semaine très compliquée sur le plan extra sportif avec en point d’orgue une réunion houleuse entre la direction du club phocéen et les supporters olympiens qui a précipité le départ de Marcelino, l’Olympique de Marseille a quand même réussi à sortir son épingle du jeu sur la pelouse de l’Ajax pour arracher un match nul plein d’espoir aux Pays-Bas (3-3). Malgré cette première convaincante sous la houlette de Jacques Abardonado, la direction marseillaise cherche un nouvel entraîneur.

Si le technicien français de 45 ans, simple assistant sous Marcelino après avoir pris en charge l’équipe B tout au long de la saison dernière, assurera également l’intérim sur le banc de l’OM pour affronter le Paris Saint-Germain ce dimanche au Parc des Princes lors du Classique, le club phocéen multiplie les pistes pour trouver son futur entraîneur. Alors que le nom de Jaime Pacheco a été cité pour rejoindre la Canebière, c’est désormais celui d’un ancien sélectionneur de l’Italie qui revient avec insistance du côté de la Commanderie.

Roberto Donadoni deux ans après ?

Selon nos toutes dernières informations, Roberto Donadoni a en effet été proposé à Pablo Longoria et Javier Ribalta pour remplacer Marcelino sur la durée sur le banc du club phocéen. L’ancien milieu de l’AC Milan, qui a entraîné plusieurs équipes italiennes tout au long de sa carrière (Genoa, Napoli, Cagliari, Parme et Bologne), a notamment été le sélectionneur de la Squadra Azzurra entre 2006 à 2008. Le technicien italien a donc un profil expérimenté et positif qui intéresse beaucoup les dirigeants olympiens.

En quête d’un nouvel entraîneur afin de compenser le départ d’André Villas-Boas début 2021, l’OM s’était déjà tourné vers Roberto Donadoni tandis qu’à l’époque, Pablo Longoria avait décliné la proposition. L’ancien sélectionneur de l’Italie s’était d’ailleurs vu répondre qu’il ne correspondait pas au profil recherché. Néanmoins, la donne a changé avec les derniers événements qui se sont déroulés à Marseille. De son côté, le tacticien transalpin sort d’une expérience en Chine avec le Shenzhen FC. Affaire à suivre…