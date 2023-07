Le Paris Saint-Germain se sépare de Christophe Galtier !

La suite après cette publicité

C’était pressenti depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel ! Christophe Galtier n’est plus l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Malgré une victoire finale lors du Trophée des Champions lors de ses débuts à Paris et un onzième titre de champion de France offert aux Parisiens, l’ancien technicien de l’OGC Nice paie notamment le nouvel échec des Rouge et Bleu sur la scène européenne. Sorti dès les huitièmes de finale contre le Bayern Munich après l’affront vécu face à l’OM en Coupe de France, le PSG version Galtier n’aura finalement jamais réellement convaincu.

Critiqué pour ses choix tactiques et sous le feu des projecteurs à de nombreuses reprises - que ce soit lié à une communication douteuse ou des affaires extrasportives - le Marseillais de 56 ans quitte donc le navire parisien une petite saison après son arrivée. Auteur de 34 victoires, 6 nuls et 10 défaites en 50 matches toutes compétitions confondues à la tête du club, Galtier n’aura jamais trouvé la bonne recette. Loin d’être l’unique responsable de cet exercice 2022-2023 mitigé, son attentisme n’a cependant pas aidé le club à franchir ce cap tant attendu.

À lire

Galatasaray accélère pour Mauro Icardi

Une aventure parisienne contrastée !

«J’ai appris à côtoyer de grands joueurs, on a eu de très bons moments ensemble, on a eu des moments difficiles où il a fallu s’accrocher avec beaucoup de blessures. Maintenant, je sais ce que c’est d’être devant le tribunal médiatique. (…) Je suis convaincu que je ressors plus fort de cette saison là», se défendait malgré tout l’intéressé au moment de tirer un bilan de son expérience sur le banc parisien. Entre temps, la sphère judiciaire s’est de nouveau mise en route puisque Galtier a été déféré par le parquet vendredi dernier et convoqué devant le Tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs de harcèlement moral et discrimination à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. C’est désormais sans lui que le Paris Saint-Germain va poursuivre sa route.

La suite après cette publicité

«Au terme de l’exercice 2022-2023, le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme à son contrat d’entraîneur de l’équipe première. Le Club tient à souligner son professionnalisme et son engagement, qui ont permis aux Rouge & Bleu de remporter un historique onzième titre de Championnat de France ainsi qu’un Trophée des Champions. Arrivé au Paris Saint-Germain le 5 juillet 2022, Christophe Galtier a commencé par remporter avec son équipe le Trophée des Champions dès le 31 juillet 2022, en battant le FC Nantes (4-0) à Tel-Aviv. Une semaine plus tard, en s’imposant 5-0 à Clermont, le club de la capitale a pris la tête de la Ligue 1 dès la 1ère journée, pour ne plus jamais la quitter de la saison, une première dans l’histoire du Championnat de France. Le Paris Saint-Germain a décroché sous ses ordres son 11e titre en Ligue 1, devenant le club le plus sacré de l’histoire du Championnat de France. L’ensemble du Paris Saint-Germain remercie Christophe Galtier, ainsi que ses adjoints Thierry Oleksiak et João Sacramento, pour le professionnalisme et l’engagement manifestés tout au long de la saison, et leur souhaite le meilleur pour la suite de leurs carrières», précise le club de la capitale pour officialiser la nouvelle.

Les hautes sphères parisiennes ont eu le temps et même pris le temps pour trouver un successeur. Après les rumeurs autour de Julian Nagelsmann pour un étonnant duo avec Thierry Henry, ou encore José Mourinho et Thiago Motta, c’est finalement Luis Enrique qui est attendu pour prendre la suite. L’Espagnol est présenté à la presse ce mercredi à 14h au nouveau centre d’entrainement de Poissy.