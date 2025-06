Espoirs : les Bleuets s’offrent l’Ouzbékistan juste avant l’Euro

C’était soir de dernière répétition pour l’équipe de France Espoirs. À 7 jours du début de l’Euro (du 11 au 28 juin, en Slovaquie), les Bleuets se sont imposés face à l’Ouzbékistan (2-1) au terme d’un match à deux visages. Privé de Rayan Cherki et Désiré Doué, appelés en A, et de 9 autres joueurs, blessés (Bakwa, Ekitike), retenus par leur club (Akliouche, Bouaddi, Jacquet, Kalimuendo, Kroupi, Bouabré), ou absents pour raisons familiales (Millot), Gérald Baticle avait fait le choix de miser sur une attaque totalement inédite avec Bahoya et Abline.

En début de rencontre, le sentiment général était que la foudre pouvait frapper de n’importe où. Le nouvel international espoir, Félix Lemaréchal, était déjà proche d’ouvrir son compteur but après 6 minutes de jeu. Il réceptionnait un centre de Sildillia au second poteau, mais sa tête survolait la barre ouzbek (6e). Matthis Abline, de retour en sélection après deux ans d’absence (sa dernière cape remontait à mars 2023 contre l’Espagne), voyait aussi le but se refuser à lui dans la surface. Il dribblait pour éviter un retour adverse, mais sa frappe fuyait le but (19e). Dix minutes plus tard, il était encore mis en échec par un défenseur ouzbek après un super centre de Merlin (28e).

Les entrants ont tout changé, mais il faudra montrer plus à l’Euro

Actifs mais peu productifs, les Bleuets allaient finalement y remédier grâce à un autre nouvel international, à savoir Jean-Mattéo Bahoya. Pour sa première sélection, l’attaquant de Francfort transformait un penalty obtenu par Lepenant (30e). On croyait les Ouzbeks logés à la même enseigne, mais après un long moment de flottement, l’arbitre annulait sa décision de leur accorder un penalty. Les absences répétées de Lukeba et Matsima offraient des perspectives à leurs adversaires, qui ne se faisaient pas prier dès le retour des vestiaires. À plus de 25 mètres et après une récupération haute de ses coéquipiers, Abdurazzokov armait une frappe déviée par Lukeba, qui trompait Restes (46e, 1-1).

Les Bleuets occupaient plus la moitié de terrain adverse, qu’ils ne dominaient. Ils se montraient menaçants sur coups de pied arrêtés, mais peinaient à concrétiser avec le ballon. Finalement, les choix de Gérald Baticle allaient transformer le visage de cette équipe. L’entrant Thierno Barry fracassait la barre sur un centre de l’autre entrant, Loum Tchaouna (73e). Wilson Odobert apportait aussi un peu de vie, mais perdait son face-à-face avec le gardien ouzbek après une nouvelle percée de Diouf. Ces mêmes hommes étaient finalement tous impliqués sur le but d’Odobert, quelques minutes plus tard. Après un superbe mouvement collectif entre Tel, Diouf, Barry et Doukouré dans la surface, l’ailier de Tottenham ajustait parfaitement le portier adverse (79e, 2-1) pour sécuriser la victoire. Prochain rendez-vous : le Portugal, mercredi, en match d’ouverture de l’Euro. Un menu copieux.