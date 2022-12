Ligue 1 : l’OL débouté dans son procès face à la LFP

Sanctionné financièrement par l’arrêt prématuré du Championnat de France édition 2019/2020 en raison de la pandémie du coronavirus, l’Olympique Lyonnais avait décidé d’attaquer en justice la Ligue de Football Professionnel, demandant pas moins de 126,7 millions d’euros hors taxe en réparation de son préjudice, dans lesquels on retrouve 19 M€ de pertes de droits télé, 2,8 M€ de pertes de partenariats et 104,8 M€ pour avoir perdu toute chance de se qualifier en Ligue des champions. Néanmoins, cette procédure judiciaire n’a mené à rien : L’Equipe dévoile ce mercredi après-midi que le club rhodanien n’obtiendra pas la somme demandée, la Cour d’appel de Paris estimant que l’OL n’a pas subi un désavantage par rapport aux autres clubs de Ligue 1.

En effet, le parquet de la capitale affirme « que la responsabilité sans faute de l’État est également engagée du fait du préjudice grave et spécial qu’il subit par rapport aux autres clubs ayant disputé plus de matches que l’Olympique Lyonnais et effectué davantage de matches à domicile. Toutefois, et en tout état de cause, le ministre du Sport soutient sans être contredit que toutes les équipes engagées dans le Championnat de France de Ligue 1 lors de la saison 2019-2020 ont disputé dix rencontres de moins que prévu et, pour certaines d’entre elles, onze rencontres. » Enfin, la Cour d’appel estime que Lyon ne peut « se prévaloir d’un préjudice spécial du fait de l’arrêt du Championnat » et la juridiction n’établit pas « que cet arrêt définitif de la saison aurait fait perdre au club une chance sérieuse de figurer parmi les premières équipes du classement », comme le rapporte le quotidien français dans ses colonnes.

