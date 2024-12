John Textor veut recruter Iker Muniain

Iker Muniain pourrait connaître plus de clubs en 2025 que sur les 15 dernières années. L’été dernier, l’ancien international espagnol (2 sélections) avait quitté Bilbao, son club formateur, pour rejoindre San Lorenzo en Argentine. Un transfert "sexy", mais qui a rapidement viré au mauvais rêve. Après les applaudissements et les buts à son arrivée, le joueur de 31 ans a dû faire avec les sifflets et les insultes des supporters, son club étant aujourd’hui 24e du championnat argentin (sur 28).

Et même s’il a récupéré le brassard de capitaine, Muniain est cuisiné à la même sauce que ses partenaires après les rencontres. Une situation qui pourrait déjà le pousser à quitter le navire cet hiver, alors qu’un club s’est déjà positionné. Comme le révèle le réputé journaliste brésilien Cesar Luis Merlo, l’un des autres clubs de John Textor, Botafogo, aurait déjà formulé une offre importante au joueur, sous contrat jusqu’en décembre 2025 avec San Lorenzo. Avec le possible départ d’Almada en janvier, le champion en titre d’Amérique du Sud, et du Brésil, souhaite rapidement préparer l’avenir. Ce qui pourrait donc passer par l’arrivée d’un joueur d’expérience, et de qualité.