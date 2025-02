OL - PSG : les notes du match

Une rencontre qui prenait des allures de confrontation entre Nasser al-Khelaïfi et John Textor, mais sur le terrain, les enjeux étaient tout autres. Le PSG, toujours invaincu en Ligue 1 cette saison (17 victoires, 5 nuls), enchaînait un troisième succès consécutif à Toulouse (1-0), avant de prouver sa supériorité en éliminant Brest en barrages de la Ligue des champions (3-0, 7-0). De son côté, l’OL, après sa défaite contre Marseille (2-3) en début de mois, avait réagi en enchaînant deux victoires en Championnat, dont une large à Montpellier (4-1). Les Rhodaniens se retrouvaient à sept points du podium avant le match.

La suite après cette publicité

Paris a rapidement pris le contrôle du jeu. Kvaratskhelia a lancé Dembélé en profondeur, et l’international français a éliminé Perri d’un crochet du droit avant de tenter un tir croisé du gauche, repoussé de justesse par Mata devant le but (12e). Après 25 minutes, le PSG affichait déjà 86 % de possession. Lyon a toutefois réagi à la demi-heure de jeu, lorsque Sael Kumbedi a décoché une lourde frappe, repoussée par Donnarumma (29e). Ousmane Dembélé a ensuite tenté sa chance, après une belle passe de Bradley Barcola, mais l’attaquant a buté sur Lucas Perri (35e). Dominateurs, les Franciliens n’ont pas trouvé la faille chez les Lyonnais avant la fin du premier acte.

Paris s’impose après un final enflammé

Au retour des vestiaires, Achraf Hakimi a inscrit l’ouverture du score. Sur une superbe ouverture de Désiré Doué, Bradley Barcola a débordé côté gauche avant de délivrer un centre en retrait. Seul au point de penalty, Hakimi a ajusté Lucas Perri d’une reprise croisée, imparable pour le gardien lyonnais (53e, 0-1). Quelques minutes plus tard, Paris a poursuivi sa démonstration. Ousmane Dembélé a alors signé un joli but. Après une course éclatante, l’ancien barcelonais a effacé plusieurs défenseurs avant d’armer une frappe puissante depuis l’entrée de la surface. Le ballon est allé se loger le long du poteau gauche (60e, 0-2). L’OL a alors tenté de réagir. Tanner Tessmann a vu sa tentative repoussée par Donnarumma (66e), avant que Corentin Tolisso ne manque de précision avec une frappe non cadrée à gauche du but (69e).

La suite après cette publicité

Finalement, c’est Rayan Cherki qui a réduit l’écart en toute fin de match, en inscrivant un tir puissant du gauche (83e, 1-2). Hakimi est rapidement venu mettre un terme aux espoirs lyonnais en inscrivant le but du doublé à la fin du temps réglementaire (86e, 1-3). Cependant, Corentin Tolisso a ravivé l’espoir lyonnais dans les dernières secondes du match (90e+2, 2-3), sans toutefois réussir à renverser le cours de la rencontre. Grâce à cette victoire, le PSG a conforté sa large première place en Ligue 1, creusant un écart de plus de 10 points sur l’OM, son dauphin. De son côté, malgré cette défaite, l’OL conserve sa 6e place au classement, mais voit Strasbourg, 7e, se rapprocher dangereusement à 2 points.

L’homme du match : Hakimi (7,5) : le Marocain a, comme d’habitude, été très présent dans la moitié de terrain adverse. Durant le premier acte, il n’a pas provoqué de frissons. Bien que souvent servi, la défense lyonnaise, très compacte, l’a empêché de dédoubler, tandis qu’il n’a même pas tenté le moindre centre. Mais en seconde période, c’est lui qui ouvrait le score, reprenant un centre de Barcola sans contrôle (53e). Moins présent ensuite, il s’offrait tout de même le doublé, une nouvelle fois d’un tir repris en une touche (85e). Sur les offensives lyonnaises, il s’est montré solide.

La suite après cette publicité

Olympique Lyonnais

- Perri (4) : sa sortie mal négociée face à Dembélé aurait pu coûter cher à Lyon sans le sauvetage de Mata (13e). Sinon, le Brésilien aura réalisé un match honnête même s’il n’a rien pu faire sur les trois buts encaissés par son équipe. Auteur d’une belle envolée face à Kvara en début de seconde période, il aura été globalement solide sur sa ligne malgré quelques relances hasardeuses.

- Kumbedi (3,5) : devenu indiscutable sur son couloir droit depuis quelques semaines, l’ancien du PSG a poursuivi sur sa lancée mais aura été beaucoup moins intéressant que lors de ses dernières sorties. Toujours pris de vitesse par Barcola, il aura vécu un calvaire malgré quelques prises de balles glanées par sa grande agressivité. Remplacé par Ainsley Maitland-Niles (80e), qui aura apporté un vrai plus offensivement à l’instar de sa passe décisive pour Tolisso.

La suite après cette publicité

- Mata (5) : le défenseur central s’est illustré dès le début de la rencontre en se sacrifiant pour empêcher Ousmane Dembélé d’ouvrir le score (13e). Pour le reste, il a été le défenseur lyonnais le plus solide ce soir. Peu mis en difficulté face à Ousmane Dembélé, il recule néanmoins trop sur le but du joueur formé à Dortmund. Parfois pris de vitesse et auteur de relances timides, il a récupéré autant de ballons (9) grâce à sa qualité d’interceptions que son nombre de possessions perdues.

- Niakhaté (4,5) : le Sénégalais n’aura pas été particulièrement mis en valeur ce soir. Face à des Parisiens assez peu dangereux en première période, il n’a pas eu de grandes interventions à mener en première période. Solide sur les duels, il a remporté chacun de ces derniers mais son manque de prise de risques sur de nombreuses sorties de balle a manqué de mettre du rythme.

- Tagliafico (4,5) : comme souvent, l’Argentin aura été l’un des plus combatifs sur le terrain. N’hésitant jamais à aller au combat face à ses vis-à-vis, il se sera notamment illustré avec quelques accrochages avec Hakimi et Kvaratskhelia. Finalement, il aura été fréquemment dépassé par la puissance athlétique de ses adversaires. Très peu sollicité offensivement, il aura été correct défensivement avec quelques sorties solides.

- Matic (3,5) : limité physiquement par son âge, le Serbe a néanmoins compensé avec sa qualité technique appréciable pour ressortir le ballon. Pour autant, face à un milieu parisien huilé, il a souvent été dépassé par la fougue de ses adversaires dans les duels. En grande souffrance physiquement face à des milieux parisiens qui l’ont tourmenté toute la rencontre, il n’a même pas vraiment brillé par la récupération. Remplacé par Almada (64e), qui n’aura pas vraiment eu le temps de s’exprimer malgré quelques inspirations.

- Tessmann (4) : installé dans ce double pivot depuis l’arrivée de Paulo Fonseca, l’Américain n’a pas réalisé une grande prestation. Quelques pertes de balles pour des passes mal senties qui ont généralement entravé des offensives prometteuses. Sa belle frappe aurait pu faire mouche mais Donnarumma s’est bien détendue face à sa tentative (66e). Néanmoins, ses retours défensifs parfois précieux auront permis à Lyon de souffler. Cela reste néanmoins insuffisant.

- Tolisso (5) : l’homme en forme de l’OL ces dernières semaines a été moins en vue en première période. Payant le manque de maîtrise du cuir de son équipe, il a moins pu mettre en avant ses qualités de pénétration dans la surface adverse. Bousculé dans de nombreux duels et perdant plusieurs ballons, il n’a pas été dans le confort ce dimanche et a réalisé l’une de ses prestations les plus pauvres cette saison. Combatif, il aura au moins eu le mérite de gratter quelques ballons. Son but dans le temps additionnel a offert un dernier espoir aux Gones mais n’aura pas suffi à sauver son match relativement neutre voire raté.

- Nuamah (3) : remis d’aplomb depuis l’arrivée de Fonseca, le Ghanéen est passé à côté de son match. Peu touché en première période, il n’a apporté aucun danger face à un Nuno Mendes qui l’a muselé. Plus percutant en seconde période, il n’aura néanmoins pas su être plus dangereux pour des Parisiens qui se sont régalés défensivement face à son manque de créativité. Il aura notamment totalement raté une contre-attaque en début de seconde période qui aurait pu permettre aux Lyonnais de faire la différence. Remplacé par Lacazette (64e), qui a réalisé une entrée pleine d’entrain sans avoir eu de réelles occasions pour marquer.

- Cherki (5) : positionné dans un rôle de faux numéro 9, il aura mis du temps à rentrer dans son match comme le montrent ses premières pertes de balle après des gestes élémentaires. Du déchet qui ne lui ressemble pas vraiment. Montant en régime dans sa rencontre, il n’aura pas vraiment apporté le danger qu’il apporte à l’accoutumée. Assurance technique de son équipe, il a néanmoins eu des inspirations brillantes qui lui ont coûté plusieurs pertes de balle. Il a sonné la révolte en inscrivant le but de la réduction de l’écart (83e). Trop peu mais il aura néanmoins été l’un des meilleurs Lyonnais sur le terrain ce dimanche.

- Fofana (3,5) : relancé dans le onze, il jouait gros pour reprendre sa place de titulaire. Il en faudra sûrement plus pour le faire avec une prestation assez poussive. Peinant à prendre de vitesse un Hakimi inspiré ce soir, le Belge aura fait parler sa technique à quelques reprises mais n’a pas su convertir ses passes en réelles occasions de but. Il nous a habitué à mieux cette saison. Remplacé par Georges Mikautadze (80e), en délivrant une passe décisive à Rayan Cherki et en se montrant même avec une inspiration acrobatique qui aurait pu faire mouche (88e).

Paris Saint-Germain

- Donnarumma (6,5) : le portier parisien a longtemps cru passer une soirée durant laquelle il n’aurait aucun travail. L’Italien a dû attendre la 29e minute pour voir un tir envoyé vers son but : une tentative de Kumbedi dans un angle fermé, sur laquelle il fermait bien son premier poteau. En seconde mi-temps, c’est Tessmann qui tentait de l’inquiéter, mais l’ancien gardien du Milan se déployait magnifiquement (66e). Sur une tentative de Maitland-Niles, il couvrait une nouvelle fois correctement son premier poteau (81e). Mais Cherki est venu ternir sa soirée, le battant de près (83e). Ce but ne l’a pas cassé moralement, puisqu’il réalisait une double parade exceptionnelle, d’abord devant Cherki, puis Maitland-Niles (89e). Mais malheureusement pour lui, Tolisso venait ensuite placer une tête qui le laissait sur place (90e+2). Dans une fin de match durant laquelle son équipe était totalement dominée, il sauvait son camp en repoussant un centre de Maitland-Niles qui semblait prendre le chemin des filets (90e+7).

- Hakimi (7,5) : voir ci-dessus.

- Marquinhos (5,5) : le capitaine de l’équipe de Luis Enrique a davantage été un premier relanceur qu’un défenseur. Face à la pauvreté de l’attaque lyonnaise, il n’a presque jamais été mis en difficulté et n’a pas connu de danger dans ses relances, puisque les attaquants adverses ont généralement préféré attendre le ballon plutôt que de venir presser. Mais alors qu’il pensait repartir du Groupama Stadium en toute tranquillité, Mikautadze est venu complètement l’éteindre sur le but de Cherki (83e), avant que Tolisso ne mette le feu dans la défense, sans conséquence toutefois.

- Beraldo (5) : comme son compatriote en charnière centrale, le Brésilien a longtemps dû s’ennuyer, surtout au cours du premier acte. Jamais mis en danger, il a pu tranquillement trouver ses milieux de terrain et latéraux lorsque le ballon était entre ses pieds. Il a été davantage mis à contribution au cours du deuxième acte et était en retard sur le but de Cherki, n’ayant pas pu empêcher le Lyonnais de marquer (83e). Sur celui inscrit par Tolisso, il est mal placé et ne parvient pas à reprendre le ballon de la tête (90e+2).

- Nuno Mendes (5) : le latéral gauche a terminé la première mi-temps en étant le troisième Parisien à avoir touché le plus de ballons. Pourtant, il n’a pas réussi à déstabiliser le bloc rhodanien. Il a, à plusieurs reprises, tenté d’alerter Barcola dans la profondeur grâce à de longs ballons aériens. Sur le plan défensif, il a peu eu à faire, mais était présent lorsque c’était nécessaire, à l’image de ce superbe retour devant Nuamah sur un contre (51e).

- Doué (5,5) : l’ancien Rennais a réalisé une bonne partie. Aligné au milieu de terrain, il a souvent été vu sur le côté gauche, tentant d’apporter du dribble et de la percussion. Et c’est dans cette position qu’il s’est montré décisif, en décalant parfaitement Barcola sur l’action qui a mené au premier but de son équipe (53e). Remplacé par Fabián Ruiz (60e), qui a fait le travail.

- Vitinha (6) : très actif au cœur du jeu, le Portugais a souvent été au départ des actions franciliennes. S’il n’a pas été le dynamiteur capable de faire exploser le bloc adverse, il a su orienter le jeu et gérer le rythme. Tout au long de la partie, le joueur de 25 ans a montré très peu de déchet, complétant 93 % de ses transmissions.

- João Neves (6) : l’ancien joueur de Benfica a beaucoup essayé de jouer vers l’avant. Actif au pressing, il s’est plusieurs fois projeté et a tenté de mettre du rythme. Le plus souvent dans le rond central, il a pu monter d’un cran en seconde période et s’est même procuré une action de but, lancé en profondeur. Mais son tir était trop axial pour inquiéter Perri (62e).

- Kvaratskhelia (7) : après un début de match très calme, la recrue hivernale a montré sa qualité de passe en lançant parfaitement Dembélé, qui a pu se présenter seul devant Perri (13e). Mais le Géorgien est avant tout un dribbleur, et il l’a prouvé, notamment en effectuant un incroyable slalom au milieu de la défense lyonnaise. Son centre-tir était tout proche d’être repris par Dembélé, trop court de quelques centimètres (27e). Ses quarante-cinq dernières minutes ont commencé fort, avec une frappe du gauche qui a obligé Perri à se déployer (46e). Il a été un vrai poison pour l’arrière-garde des locaux. Remplacé par Hernández (68e).

- Dembélé (6,5) : le Français s’est d’abord montré maladroit. Il aurait pu ouvrir le score en début de match, mais après avoir idéalement éliminé Perri, sa frappe manquait de puissance et laissait un Lyonnais la dégager en corner (13e). L’ambidextre n’était toujours pas en réussite sur un contre de son équipe, au bout duquel il tentait une frappe, qui semblait manifestement être le mauvais choix (30e). Mais en deuxième mi-temps, il s’engouffrait dans la défense adverse et marquait un très joli but d’une frappe enroulée hors de portée de Perri (60e). Pas forcément le Parisien le plus en vue, il a su se montrer efficace. Remplacé par Ramos (74e), auteur d’une passe fantastique sur le deuxième but de Hakimi (85e).

- Barcola (6) : l’accueil très chaud que lui avait réservé le Groupama Stadium n’a pas semblé affecter l’ancien Lyonnais. Sur son aile gauche, le joueur de 22 ans a tenté bon nombre de dribbles, souvent avec réussite. Son point faible était le dernier geste : ses centres n’ont pas trouvé preneur, tandis qu’il n’a pas pris sa chance pour tenter de débloquer le tableau d’affichage. Mais en seconde mi-temps, bien trouvé par Doué, il offrait un centre à Hakimi qui permettait l’ouverture du score (53e). Remplacé par Lee (74e), qui a offert une passe décisive à Hakimi (85e).