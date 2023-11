Brighton : Ansu Fati de nouveau blessé

Au pire des moments. Alors qu’Ansu Fati montait en puissance ces dernières semaines en s’imposant parmi les offensifs les plus performants de Brighton, le jeune espagnol se voit de nouveau freiné dans son ascension. Samedi, à la 20e minute de jeu contre Nottingham et alors que les Seagulls étaient menés (1-0), la pépite s’écroule au sol et doit sortir du terrain, remplacé par Joao Pedro (auteur d’un doublé, 2-3).

La suite après cette publicité

Une douleur semble-t-il musculaire pour Ansu Fati qui n’a pas été victime d’un mauvais tacle ou d’un mauvais coup. La poisse continue pour le joueur prêté par le FC Barcelone. À 21 ans, l’ailier gauche compte 2 buts en Premier League et 2 buts également en Carabao Cup. Espérons que cela ne soit pas trop grave pour celui qui enchaîne les pépins physiques depuis plusieurs saisons déjà.