Ligue 1 : Lille arrache la victoire face à Monaco dans une rencontre totalement débridée

Ultime rencontre de la 12e journée de Ligue 1, l'opposition entre Lille (7ème avec 19 points) et Monaco (6ème avec 21 points) au stade Pierre-Mauroy était l'occasion de voir un beau duel Nord-Sud entre deux prétendants aux places européennes. A noter les absences importantes de Benjamin André et du capitaine habituel, José Fonte, côté lillois et de Mohamed Camara côté monégasque pour cette rencontre de haut de tableau qui devrait avoir son importance au moment de faire les comptes en fin de saison. C'est donc Jonathan Bamba qui prenait le capitanat pour les Dogues en attendant le retour des tauliers. Et si les Lillois étaient bien étouffés en début de match, la faute à un très bon pressing des Monégasques, ils prenaient le contrôle du ballon au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient dans cette première période très rythmée, marquée par trois réalisations.

En effet, jusqu'à la fin du premier quart d'heure les Lillois éprouvaient les pires difficultés pour remonter le ballon et passer la ligne médiane alors que les Monégasques enchainaient les récupérations de balle dans le camp adverse. Mais les joueurs du LOSC finissaient par se rebeller et commençaient à se montrer de plus en plus dangereux dans la surface d'Alexander Nübel. A l'entrée de la surface, Jonathan Bamba décochait une frappe puissante que le portier monégasque détournait d'une belle détente horizontale (18e). Peu après, sur un très bon coup-franc botté par Adam Ounas, Alexsandro catapultait le cuir de la tête au fond des filets (22e, 1-0). Les Lillois continuaient alors de mettre la pression sur les cages adverses mais ils se faisaient surprendre sur un autre coup de pied arrêté. A une trentaine de mètres de la ligne de but, légèrement excentré sur la droite, Caio Henrique enroulait sa frappe et Lucas Chevalier se trouait complètement en laissant passer le ballon entre ses jambes (34e, 1-1).

Deux équipes qui se rendent coup pour coup

Dans la foulée de l'égalisation monégasque, Jonathan David mettait au supplice Axel Disasi dans la surface adverse grâce à un passement de jambes et une feinte avant de se présenter face à Alexander Nübel. Son pointu terminait sur le poteau mais Rémy Cabella avait bien suivi pour conclure en force à bout portant (38, 2-1). Juste avant la pause, le défenseur de l'AS Monaco se faisait pardonner en égalisant. Ben Yedder héritait d'un ballon détourné par Breel Donald Embolo de la tête à la suite d'un corner. A gauche du but, il servait alors intelligemment en retrait et de près Axel Disasi qui pouvait reprendre du plat du pied et tromper le gardien lillois pour égaliser (44e, 2-2). L'arbitre sifflait alors la fin de ce premier acte incandescent, sans réel temps mort. Au retour des vestiaires, la rencontre ne perdait pas en intensité et les Monégasques se montraient les plus dangereux. Alors que Tiago Djalo souhaitait repartir vers l'arrière, le défenseur s'emmêlait les pinceaux et Wissam Ben Yedder en profitait pour tromper Lucas Chevalier d'un subtil piqué (53e, 3-2).

Dans la foulée, Monaco manquait le but du break si important dans ce genre de rencontre. Sur une offrande de Breel Donald Embolo pour Ben Yedder dans la surface lilloise, tiago Djalo se reprenait bien pour détourner la tentative du capitaine monégasque (55e). Quelques minutes plus tard, Krépin Diatta récupérait le ballon au point de penalty et frappait en pivot directement sur Lucas Chevalier, autre fautif en première période côté LOSC (60e). Sans perdre une seule petite minute, Jonathan David tentait ensuite un lob sur Alexander Nübel mais sa tentative passait juste à côté des cages de l'Allemand (61e). Ce n'était que partie remise. Rémy Cabella venait battre le portier adverse d'une frappe puissante pour s'offrir un doublé (62e, 3-3). Alors que la partie semblait se calmer, les Lillois reprenaient l'avantage à l'aube du dernier quart d'heure. Timothy Weah avancait jusqu'à l'entrée de la surface et décalait son capitaine sur le côté gauche. Arrivé devant le gardien monégasque, Jonathan Bamba envoyait un missile pour conclure en force (73e, 4-3). La rencontre gardait alors la même intensité jusqu'au coup de sifflet final et Timothy Weah était ç deux doigts de donner un avantage définitif à son équipe sans la superbe intervention du portier allemand monégasque (90e+2). Avec cette victoire complètement folle, le LOSC repasse devant son adversaire du soir. Lille est donc 6ème tandis que Monaco est 7ème.