Gabriel Gudmundsson quitte le LOSC pour Leeds

C’était dans l’air du temps et c’est désormais officiel. Gabriel Gudmundsson quitte le LOSC et rejoint Leeds United. Les Dogues ont annoncé la nouvelle ce mardi via un communiqué de presse. «Le LOSC, le Leeds United FC et Gabriel Gudmundsson sont tombés d’accord pour le transfert du défenseur international suédois (26 ans) dans le club de Premier League.» Les Nordistes ont ensuite rendu hommage au joueur.

«Gabriel Gudmundsson au LOSC, c’est l’histoire d’une remarquable progression, d’une trajectoire ascendante d’ailleurs souvent empruntée par d’autres anciens Dogues ces dernières saisons, preuve du savoir-faire du club lillois en matière de développement de ses talents. Cette histoire, c’est celle d’un jeune espoir suédois arrivé chez les Dogues à l’été 2021 en provenance de Groningue (Pays-Bas). Propulsé dans un groupe tout fraîchement sacré champion de France, le polyvalent gaucher a su faire preuve d’une franche évolution au fil des matchs, découvrant tour à tour la Ligue 1 et les joutes européennes avec un état d’esprit et une implication irréprochables. Quatre ans plus tard, « Gabi’ » quitte le LOSC dans la peau d’un international suédois solidement installé en sélection et fort de 137 matchs (4 buts) toutes compétitions confondues disputés sous le maillot lillois, au détour de 3 campagnes européennes (dont 2 en Champions League). Le LOSC remercie Gabriel Gudmundsson pour son professionnalisme et pour tout ce qu’il a apporté au club pendant ces 4 riches saisons. Souhaitons-lui le meilleur épanouissement dans sa nouvelle aventure au sein du club anglais, promu en Premier League pour la saison 2025-2026. Bonne route Gabi’ ! »