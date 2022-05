Liverpool : Jürgen Klopp tacle violemment Tottenham

La suite après cette publicité

Tenu en échec par Tottenham (1-1), ce samedi, à l'occasion de la 36ème journée de Premier League, Liverpool a perdu deux points précieux dans la course au titre. Leaders du championnat en attendant le résultat de Manchester City qui défie Newcastle à 18h30, les Reds ont malgré tout assuré l'essentiel en égalisant par l'intermédiaire de Luis Diaz. Présent en conférence de presse, Jürgen Klopp a d'ailleurs préféré retenir le positif de cette rencontre mais n'a pas hésité à piquer les Spurs, coupables, selon lui, de perdre constamment du temps pour préserver le score.

«Ce que je pense de la possession de Tottenham (36%) ? Je suis désolé, mais je ne suis pas la bonne personne à qui poser des questions sur ça parce que je n'aime pas ce genre de football. Mais c'est mon problème personnel. Malgré toutes les louanges adressées à Tottenham, un adversaire de classe mondiale, ils ont gagné contre City - le jeu fonctionne pour ces matchs mais ils sont toujours cinquièmes et pour tout ce qu'ils ont fait, ils ont perdu du temps - ça ne facilite pas, c'est intelligent mais pas facile. […] Dans ces moments-là, nous aurions pu être meilleurs et dans de meilleures positions, mais à part ça, c'est juste incroyablement difficile de jouer contre un adversaire avec un manager de classe mondiale et une semaine entière pour se préparer - nous jouons tous les trois jours, c'est tellement délicat, mais je suis vraiment satisfait de la performance», a ainsi lancé le coach des Reds devant les journalistes.