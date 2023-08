Rosario Central, la fabrique à talents qui rapporte gros

Alors que Buenos Aires est une terre de football où Boca Juniors et River Plate, deux monuments nationaux règnent en rois, la ville de Rosario est également un lieu fertile pour l’éclosion de jeunes talents. Symbolisé par une autre rivalité forte, celle entre Rosario Central et Newell’s Old Boys, Rosario a vu Marcelo Bielsa, Jorge Valdano ou encore Lionel Messi grandir. Du côté de Rosario Central, les dernières gloires se nomment Angel Di Maria et Giovani Lo Celso. Actuellement huitième du championnat, los Canallas (les Canailles) se distinguent notamment par de grosses ventes de ses jeunes éléments.

L’hiver dernier a déjà été agité. Si le jeune international U20 Mateo Tanlongo (19 ans) a rejoint le Sporting CP librement et constitue un échec de la direction tant le potentiel du milieu défensif est certain, Facundo Buonanotte a lui permis de récupérer un joli chèque. Le milieu offensif de 18 ans a débarqué à Brighton moyennant plus de onze millions d’euros (bonus compris ainsi qu’un pourcentage de 20% à la revente) et a déjà montré des dispositions intéressantes avec les Seagulls (14 matches, 1 but et 1 offrande). Un bien joli coup réalisé l’hiver dernier et qui a été suivi de nouveaux mouvements cet été.

Quasiment 40 millions d’euros empochés

Si le latéral gauche de 24 ans, Lautaro Blanco a pris le chemin d’Elche contre environ 2 millions d’euros, la Fiorentina a récemment annoncé l’acquisition de Gino Infantino (20 ans) qui fait également partie de la génération dorée des U20 comme Facundo Buonanotte. Milieu relayeur capable d’évoluer un cran plus haut, le gaucher a coûté 3,5 millions d’euros au club italien hors bonus de 500 000 euros et pourcentage à la revente de 10%. Des chiffres qui semblent légers d’un point de vue européen, mais qui sont importants vis-à-vis du football argentin.

Par ailleurs, ce n’est pas encore officiel, mais cela est sur le point d’être bouclé. L’arrivée du buteur Alejo Véliz (19 ans) se précise du côté de Tottenham. Les Spurs seraient sur le point de débourser 21 millions d’euros (bonus compris) dans ce dossier où Rosario Central disposerait de 10% à la revente comme le dévoile Olé. Ainsi, c’est pas moins de 38 millions d’euros - hors pourcentage à la revente - que peut récupérer Rosario Central suite à la vente de ses talents au cours des derniers mois. Des chiffres impressionnants pour une équipe argentine hors Boca Juniors et River Plate.