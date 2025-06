PSG : parade sur les Champs-Élysées, show au Parc des Princes… le programme complet des festivités !

Le PSG est sur le toit de l’Europe. Tombeur (5-0) de l’Inter Milan, samedi soir, au terme d’une performance collective étincelante, le club de la capitale s’apprête désormais à célébrer ce premier sacre historique. Dès dimanche tous les supporters sont ainsi attendus pour célébrer cette victoire unique dans les rues de la capitale, avec deux temps forts exceptionnels. Comme indiqué dans le communiqué du club, une parade sera ainsi organisée aux alentours de 17 heures sur les Champs-Elysées. L’occasion pour les joueurs et le staff de «défiler sur la plus belle avenue du monde pour partager ce moment historique avec le peuple Rouge & Bleu».

Accessible à tous, cette célébration - à la jauge limitée - sera toutefois largement encadrée puisque les supporters seront repartis dans des box barriérés comme l’a expliqué la préfecture de police dans un communiqué publié, vendredi avant la finale. A noter par ailleurs que les personnes intéressées par cet événement devront rejoindre la zone aux alentours de 14h30 en passant par le sud de l’avenue (tous les accès par le Nord seront bloqués par les autorités). Selon les dernières informations de RMC Sport, les joueurs et le staff du PSG seront ensuite reçus à l’Élysée. Mais ce n’est pas tout.

Un show au Parc des Princes pour clôturer un dimanche de feu !

Dans son communiqué, le PSG annonce également un grand show au Parc des Princes «avec une soirée de célébration inoubliable». Au programme ? Show musical exceptionnel avec des artistes de renom, scénographie spectaculaire mêlant pyrotechnie, jeux de lumière et effets sonores et présentation du trophée de la Ligue des Champions par les joueurs à tout le public du stade. Des festivités qui devraient, elles, débuter aux alentours de 20h30 et qui auront forcément des conséquences sur les transports dans l’agglomération parisienne.

«Tous les abonnés du Club bénéficieront automatiquement d’une place. Les places restantes seront attribuées en priorité aux membres du programme de fidélité MyParis. Un moment fort en émotions pour graver cette page de l’histoire du Club dans les mémoires. Le Paris Saint-Germain appelle tout le peuple Rouge & Bleu à faire de cette fête un modèle d’unité et de passion en célébrant ce moment incroyable dans le respect et sans dégradation», précise enfin le club parisien, bien décidé à fêter ce premier titre de champion d’Europe de la plus belle des manières !