Qualifs CdM 2022 : l'Argentine crie au scandale

L'Argentine se souviendra de son match face au Paraguay, du joueur Angel Romero et de l'arbitre brésilien Raphaël Claus ! Ces deux derniers font polémique depuis le coup de sifflet final de la rencontre entre les deux sélections, qui s'est déroulée dans la nuit de jeudi à vendredi. Score final 1-1 entre les deux équipes, ce qui n'est pas une mauvaise affaire pour l'Albiceleste puisqu'elle avait remporté ses deux premiers matches dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2022.

La suite après cette publicité

Mais le scénario du match et plusieurs décisions arbitrales polémiques sont là pour pimenter un peu l'affaire. Le Paraguay a ouvert le score sur un penalty peu évident, grâce à Angel Romero, ailier de 28 ans qui évolue au club argentin de San Lorenzo et déjà auteur de trois buts depuis le début des éliminatoires. Ce même Angel Romero s'est ensuite rendu coupable d'une énorme faute sur Exequiel Palacios avec un coup de genou dans le dos. Résultat ? Fracture d'une vertèbre pour l'Argentin, qui pourrait être absent plusieurs mois, et seulement carton jaune pour le Paraguayen malgré le recours à la VAR. De quoi agacer le capitaine de l'Albiceleste Lionel Messi.

Lionel Messi s'énerve

L'Argentine a égalisé avant la mi-temps par Nicolas Gonzalez et pensait prendre l'avantage en début de deuxième période sur un but de la Pulga, bien servie en retrait à l'entrée de la surface. Mais l'arbitre brésilien a été alerté par ses assistants à la vidéo pour une faute de Gonzalez sur Romero... 27 secondes avant le but. Sur le coup, l'arbitre, proche de l'action, n'avait rien dit et a laissé le jeu se dérouler. Jusqu'au but de Messi. Avant de se désavouer et d'annuler le but ! De quoi déclencher la colère de Messi, déjà bien remonté contre l'arbitre.

« Tu nous as chié dessus deux fois », lui a-t-il lancé, avant de répéter, sous une forme toujours peu élégante : « tu nous as b.. deux fois ». Les propos de Messi font la Une en Argentine. Les médias soutiennent totalement leur numéro 10 et déplorent les injustices malgré le recours à la VAR. Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a, lui, déploré en conférence de presse le manque de cohérence dans l'utilisation de la vidéo d'un match à l'autre. Prochain rendez-vous pour la bande à Messi, dans quatre jours face au Pérou.