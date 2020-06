Coupe d'Allemagne : le Bayer Leverkusen élimine une D4 et file en finale

Si la Bundesliga a repris depuis plusieurs semaines déjà, ce mardi signait le retour de la Coupe d'Allemagne, avec une première demi-finale un peu particulière. Effectivement, le Bayer Leverkusen affrontait le FC Sarrebruck, équipe de... quatrième division. Les Rouge et Noir ont réussi à se défaire assez facilement de leur rival du soir avec une équipe assez remaniée (3-0).

L'ancien du PSG Moussa Diaby (11e) et Lucas Alario (19e) ont rapidement mis l'équipe de Peter Bosz devant, et Bellarabi a plié la rencontre en deuxième période (58e). On connaîtra le deuxième finaliste demain, après la rencontre entre le Bayern Munich et l'Eintracht Francfort. La finale se jouera le 4 juillet au Stade Olympique de Munich.