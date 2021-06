La sélection olympique du Brésil de Gerson et Bruno Guimarães battue par le Cap-Vert

L'équipe olympique du Brésil disputait ce samedi, en Serbie, le premier de ses deux matchs de préparation aux Jeux Olympiques de Tokyo (22 juillet au 7 août). L'adversaire : la sélection A du Cap-Vert. L'entraîneur André Jardine avait à cette occasion aligné un onze compétitif dans le stade du Partizan de Belgrade. Cleiton au but, Gabriel Menino, Nino, Gabriel Magalhães et Arana en défense ; le Lyonnais Bruno Guimarães, le futur Marseillais Gerson et Claudinho au milieu ; le trio Antony, Pedro et Rodrygo devant. Résultat : les moins de 24 ans du Brésil se sont inclinés 2-1 face aux Cap-Verdiens. Les entrées de Reinier, Malcom ou Martinelli n'auront rien changé.

Deuxième du groupe F des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe nationale du Cap-Vert restait sur des succès face au Cameroun (3-1) et au Mozambique (1-0). Elle aura d'abord été surprise par l'attaquant de Flamengo, Pedro, buteur sur un penalty obtenu suite à une main d'un défenseur dans sa surface (1-0, 37e). C'est l'ailier du Fortuna Sittard Lisandro Semedo qui a permis aux Tubarões Azuls d'égaliser avant la pause (1-1, 44e). Le Grenoblois Willy Semedo a profité d'une relance risquée de la Seleçao pour offrir la victoire au Cap-Vert à la 83e minute (1-2). Comme lors du tournoi pré-olympique, Bruno Guimarães était capitaine. Ultime rencontre de préparation face à la Serbie, mardi prochain, pour la sélection olympique du Brésil, au Marakana... de Belgrade.