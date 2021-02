OM - PSG Streaming : comment regarder le match en direct

La Ligue 1 Uber Eats connaît enfin son diffuseur TV jusqu’à la fin de la saison puisque Canal+ a récupéré 100 % des droits de la L1 jusqu’à la fin de la saison en lieu et place de la chaine Telefoot. Et pour fêter dignement l’événement, quoi de mieux qu’un Classico entre l’OM et le PSG. Après le Parc des Princes en septembre dernier et le Stade Bollaert il y a quelques semaines, le théâtre de ce nouveau choc sera l’Orange Vélodrome de Marseille. Et si André Villas-Boas était sur le banc phocéen pour les deux premiers chocs, AVB n’est plus là puisqu’il a été écarté en début de semaine au profit de Nasser Larguet, entraîneur intérimaire en attendant peut-être l’arrivée de Jorge Sampaoli dans quelques jours. Et le nouveau coach marseillais va devoir faire sans la recrue phare du mercato hivernal Arkadiusz Milik mais sans doute avec Valentin Rongier de retour de blessure. Le technicien de 62 ans devrait aligner un 4-3-3 avec un trio offensif Payet-Benedetto-Thauvin devant pour son deuxième match coaché de première division face à l’armada parisienne.

Paris, qui s’est rassuré face à Nîmes en milieu de semaine avant son choc face au Barça, arrive déterminé et avec l’envie de bien préparer son match de Ligue des Champions prévu dans 9 jours. Et pour l’occasion, Mauricio Pochettino devrait aligner un 4-4-2 avec ses quatre fantastiques devant (Neymar-Mbappé-Icardi-Di Maria). Le technicien ne pourra malheureusement pas aligner son gardien costaricien Keylor Navas mais alignera une équipe très proche de celle qui évoluera au Camp Nou dans quelques jours.

Regarder OM-PSG en streaming direct

Bien que largement favori, le PSG devra se méfier d’une formation marseillaise en plein doute et qui a perdu son coach et beaucoup de certitudes ces derniers jours. Quoi qu’il arrive, il s’agit d’une belle entre les deux meilleurs ennemis du football français qui ont chacun remporté une manche (0-1 au Parc pour l’OM, 2-1 pour le PSG au trophée des champions). Cette affiche, qui est clairement en faveur du PSG ces dernières saisons malgré la victoire marseillaise au Parc, sent la poudre et pas seulement avec la présence sur le terrain du tandem Alvaro Gonzalez-Neymar qui sait mieux que personne mettre le feu sur et en dehors du terrain. Et la diffusion à la télévision de ce choc entre les deux meilleurs ennemis de la L1 se fera sur la chaîne Canal + en France, ce dimanche soir à 21h mais sera aussi disponible en Streaming de manière 100 % légale et en HD. Si vous êtes un supporter du club parisien ou du club olympien et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce Classico OM vs PSG en streaming en live et en direct tout à fait légalement. En effet, il faut savoir que les détenteurs de droits TV multiplient les offres OTT et retransmissions directement sur ordinateur, smartphone ou même tablette. La rencontre sera donc disponible via l'application gratuite My Canal.

Canal + propose des offres sans engagement pour le stream de cette affiche entre la formation présidée par Jacques-Henri Eyraud et celle dirigée par Nasser Al Khelaifi. Avec 100 % de la Ligue 1 sur Canal+, il est désormais possible de regarder du foot en streaming sans se ruiner et avec un seul abonnement ! Idéal donc pour ceux qui sont confinés chez eux ou en manque d’occupation ou qui souhaitent retrouver la Ligue 1 et cette rencontre de prestige qui sera arbitrée par le très expérimenté Benoît Bastien. L’homme en noir de 37 ans va diriger son sixième Clasico. Et la nomination de Bastien ne va pas faire plaisir aux Marseillais puisqu’en 5 clasicos dirigés par Benoît Bastien, l’OM a subi 5 défaites. Il sera assisté de Frédéric Haquette et Hicham Zakrani. Le quatrième arbitre sera Johan Hamel et les arbitres assistants vidéo seront Antony Gautier et Wilfried Bien.

