JO 2024 : les compos probables de la finale France - Espagne

40 ans après l’unique sacre de l’équipe de France de football aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, les hommes de Thierry Henry ont rendez-vous avec l’histoire, et surtout avec l’Espagne, ce soir (18h00). Tombeurs de l’Argentine (1-0) en quart de finale, puis de l’Egypte, en demi-finale (3-1), les Bleuets devront faire face à un autre gros morceau, peut-être la meilleure équipe depuis le début du tournoi. À la différence de la demi-finale contre l’Egypte, Henry pourra néanmoins compter sur un groupe au complet, avec les retours de suspension d’Enzo Millot et de Manu Koné. Son onze devrait sensiblement ressembler à celui aligné contre l’Argentine.

Dans les buts, on y retrouverait forcément Guillaumes Restes, hermétique depuis le début de la compétition, et battu à une seule reprise (face à l’Egypte en demi-finale). Au poste de latéral droit, le joueur courtisé par l’OM, Killian Sidillia, sera reconduit, tout comme Adrien Truffert à gauche. Badé et Lukeba composeront la charnière. Dans le milieu à 3, le Montpelliérain Joris Chotard sera épaulé par les revenants Manu Koné et Enzo Millot, tandis que Michael Olise soutiendra Alexandre Lacazette et Jean-Philippe Mateta. Côté espagnol, ce sera également du classique. Le Parisien Arnau Tenas, qui retrouvera le Parc des Princes, comme en demi-finale face au Maroc, sera accompagné par Pubill, Eric Garcia, Pau Cubarsi et Juan Miranda. Alex Baena et le joueur de l’Atlético de Madrid, Pablo Barrios, évolueront un cran plus bas que le champion d’Europe Fermin Lopez, tandis que Sergio Gomez et Aimar Oroz occuperont les couloirs pour alimenter Abel Ruiz.