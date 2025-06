France U21 : Hugo Ekitike et Enzo Millot forfaits pour l’Euro

Décidément la situation se complique pour le sélectionneur Gérald Baticle en vue de l’Euro U21 2025. Le sélectionneur des Bleuets a déjà essuyé les forfaits d’Ayyoub Bouaddi, Maghnés Akliouche, Jérémy Jacquet, Anrnaud Kalimuendo et Eli Junior Kroupi qui ont été retenus par leur club. De son côté, le Strasbourgeois Dilane Bakwa a dû jeter l’éponge suite à une blessure. Une situation vécue également par deux joueurs de Bundesliga Hugo Ekitike (Eintracht Francfort) et Enzo Millot (VfB Stuttgart).

Les deux hommes ont donc été remplacés par le Monégasque Soungountou Magassa et le Rennais Djaoui Cissé. «Arrivé au stage de préparation à Clairefontaine avec des douleurs dorsales, contractées lors de la fin de saison avec son club, Hugo Ekitike est contraint de déclarer forfait pour l’Euro Espoirs. Malgré les soins prodigués par le staff médical, l’évolution de sa dorsalgie ne lui permettra pas d’être rétabli pour le début de la compétition. Pour des raisons familiales, Enzo Millot est également contraint de déclarer forfait pour l’Euro. Le sélectionneur Gérald Baticle a décidé de convoquer Soungoutou Magassa (AS Monaco) et Djaoui Cissé (Stade Rennais)», peut-on lire dans le communiqué de la FFF.