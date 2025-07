Barça : tout le monde veut récupérer Marc Bernal

Embouteillage oblige, le Barça cherche des portes de sortie à ses éléments les plus secondaires. Ansu Fati a déjà rejoint Monaco sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 11 millions d’euros, tandis que Pau Victor est sur le point de rejoindre Braga contre un chèque de 15 millions d’euros. A priori, d’autres mouvements sont encore attendus, comme celui d’Oriol Romeu, invité à quitter le club expressément.

La suite après cette publicité

Le Barça n’est pas non plus contre l’idée de se séparer d’Andreas Christensen et de Gerard Martin, qui gardent une certaine cote sur le marché. Même si la tendance semblait s’être inversée pour Ronald Araujo, il faudra suivre le mercato de l’Uruguayen jusqu’à la fin. Quid de Marc Bernal ? Membre de la fameuse génération 2007 du Barça avec Lamine Yamal et Pau Cubarsi, le milieu de 17 ans était appelé à prendre de l’épaisseur dans le groupe d’Hansi Flick la saison dernière. Une rupture des ligaments croisés a finalement contrarié ses plans et ceux de son club.

La suite après cette publicité

La Roma discute avec le Barça

D’après Sky Sports Italia, Bernal ne manque pas de prétendants puisque la Roma est sérieusement intéressée par son profil, alors que son contrat n’a toujours pas été renouvelé (il expire dans un an mais une prolongation était encore d’actualité dernièrement). Le média italien assure que des contacts ont même déjà eu lieu ces dernières heures entre le club et le Barça. Gian Piero Gasperini apprécie le profil du joueur, et sa capacité à développer de jeunes talents n’est plus à démontrer. De quoi convaincre Bernal ? Pas pour Sport.

Si le média catalan confirme bel et bien l’intérêt de la Roma, en précisant que de nombreux clubs de Premier League, de Serie A et de Liga, dont le Betis, sont aussi sur le coup, il assure qu’un départ n’est pas d’actualité, ni dans le camp de Bernal, ni dans celui du Barça. Malgré une concurrence féroce au milieu, incarnée par Frenkie de Jong, Pedri, Fermin Lopez, Marc Casado, ou encore Gavi, l’idée serait de l’incorporer progressivement dans la rotation. Affaire à suivre, car d’autres clubs sont déjà prêts à lui offrir un statut plus important.