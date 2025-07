Santos : la soirée désastreuse de Neymar

Les montagnes russes émotionnelles, Neymar connaît. D’un match à l’autre, le prodige brésilien nous a montré qu’il était capable de passer des étoiles à la poussière. Et quand on pense qu’il a peut-être enfin définitivement tourné le dos à ses soucis, ses démons reviennent. C’est ainsi que va la vie de Neymar, miné par les blessures depuis plusieurs années maintenant. Au Brésil pourtant, on continue de vivre au rythme de ses exploits, aussi rares soient-ils.

Il y a à peine dix jours, la presse brésilienne s’enflammait après son superbe match face à Flamengo. Une rencontre remportée par Santos grâce à un beau but de son numéro 10 (1-0), auteur de l’un de ses meilleurs matchs depuis son retour. Mais deux jours plus tard, le « Peixe » était renvoyé à ses doutes face à Mirassol (3-0), malgré la présence de Neymar. Ces doutes se sont encore agrandis cette nuit avec une nouvelle défaite pour Santos face à l’Internacional (1-2).

Sale soirée pour Neymar

S’il fallait retenir une chose positive, c’est que le corps de Neymar semble tenir, pour le moment. Malgré la défaite des siens, l’attaquant de 33 ans vient d’enchaîner trois rencontres dans leur intégralité, ce qui reste assez rare depuis trois saisons. Concernant le terrain, c’est un autre sujet… S’il a été l’offensif le plus remuant et le plus en vue de son équipe, l’ex-Barcelonais n’a pas été le plus en réussite, et il n’a pas pu éviter cette nouvelle défaite.

Il a d’ailleurs vécu un instant de solitude lorsqu’il était persuadé d’avoir égalisé à la 50e minute de jeu. Sa belle demi-volée a finalement heurté le poteau, sans franchir la ligne de but, ce qui n’a pas empêché le joueur d’aller célébrer tout seul et de briser le poteau de corner de joie. Agacé d’apprendre qu’il n’y avait finalement pas but, Neymar est parti exprimer sa frustration au coup de sifflet final en allant s’en prendre verbalement à un supporter trop véhément à son goût. Un échange musclé comme trop souvent chez la star brésilienne dernièrement, qui a finalement dû être éloignée par son gardien pour éviter que la situation dégénère. Ce matin, Santos fait face au péril de se retrouver au bord du vide. Neymar et ses coéquipiers sont 14es du championnat brésilien, et relégables.