Une polémique autour du Barça et sa tournée au Japon

Le FC Barcelone se retrouve au cœur d’une polémique à la veille de sa tournée asiatique. Le match amical prévu ce dimanche face au Vissel Kobe au Japon a été annulé. En cause : un litige financier entre le promoteur officiel de la tournée, D-DRIVE, et le groupe japonais Yasuda, à l’origine de la proposition du match. Dans un communiqué incendiaire, Seul Ham, PDG de D-DRIVE, accuse Yasuda de ne pas avoir versé les fonds nécessaires malgré un accord préalable, allant jusqu’à évoquer la présentation de documents falsifiés et une tentative de fraude confirmée par un enregistrement audio.

La suite après cette publicité

Face à ce scandale, le Barça a décidé de se retirer du rendez-vous japonais, jugeant les garanties insuffisantes. D-DRIVE, qui assure avoir pris en charge l’organisation des autres rencontres prévues en Corée du Sud, promet que les matchs face au FC Seoul (31 juillet) et au Daegu FC (4 août) se tiendront comme prévu. Une affaire embarrassante pour le club catalan, qui espérait faire de cette tournée une vitrine sportive et commerciale en Asie. Cette tournée sera d’ailleurs l’occasion pour la nouvelle recrue du Barça, Marcus Rashford, de rencontrer ses coéquipiers et de faire ses premiers pas sous le maillot blaugrana.