Les compositions de Nigéria-Algérie

C'est la reprise pour les équipes africaines avec ce soir un match amical prestigieux entre le Nigéria et l'Algérie. Pour cette revanche de la demi-finale de la dernière CAN où les Fennecs sont sortis vainqueurs au bout du temps additionnel, avant de remporter la compétition quelques jours plus tard, les deux équipes sont avant tout ici pour préparer les qualifications à la prochaine coupe continentale qui aura lieu en 2022.

Du côté de chez les Super Eagles, Gernot Rohr a opté pour un 4-2-3-1 avec un quatuor offensif composé d'Iwobi, Kalu, Chukwueze et Onuachu. En face, l'Algérie de Djamel Belmadi se présente dans le même système avec 5 pensionnaires de Ligue 1 : Oukidja, Belkebla, Abeid, Boulaya et Delort.

Les compositions :

Nigéria : Okoye - Sanusi, Balogun, Ekong, Ebuehi - Ajayi, Onyeka - Iwobi, Kalu, Chukwueze - Onuachu

Algérie : Oukidja - Bensebaini, Tahrat, Mandi, Halaimia - Belkebla, Abeid - Benrahma, Boulaya, Mahrez - Delort.