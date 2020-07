Real Madrid : Zinedine Zidane a flashé sur Benoît Badiashile !

Décidément, les défenseurs centraux ont la cote. En Angleterre, Pep Guardiola et Manchester City ont enflammé la toile hier suite à l’accord annoncé entre les Citizens et Bournemouth pour le transfert du Hollandais Nathan Aké pour 45 M€. En Espagne, c’est le retour à Barcelone du Mancunien Eric Garcia qui a longtemps fait parler. Aujourd’hui, c’est au tour du Real Madrid d’entrer dans la danse. En tout cas si l’on en croit le quotidien madrilène AS.

Content de sa défense, Zinedine Zidane n’oublie pas qu’il doit malgré tout anticiper l'avenir et préparer le futur visage de la Casa Blanca, notamment dans l’axe. Leader incontesté et incontestable, Sergio Ramos a 34 ans. Encore performant, le capitaine merengue est encore loin d’avoir raccroché les crampons, mais il ne sera pas éternel. L’idée de ZZ est donc de refaire un coup à la Varane pour préparer au mieux sa succession, Jesus Vallejo ayant été poussé vers la sortie. Pour rappel, Madrid était allé chercher Raphaël Varane à Lens en 2011 alors que ce dernier n’avait que 18 ans. Neuf ans plus tard, le pari est plus que gagnant.

Trouver le nouveau Varane

Et pour incarner le rôle du nouveau Varane, AS annonce que le joueur de l’AS Monaco Benoît Badiashile est la nouvelle cible de Zidane. Il rejoint ainsi Gabriel (Lille), Mohammed Salisu (Valladolid) et Dayot Upamecano (RB Leipzig) dans la liste des centraux appréciés par le champion du monde 98. Agé de 19 ans et lié au club princier jusqu’en 2024, le natif de Limoges est considéré comme l’un des plus grands espoirs de l’ASM.

Lancé dans le grand bain de la Ligue 1 la saison dernière, Badiashile a disputé 16 rencontres de championnat cette année, toutes comme titulaire. Déjà annoncé dans le viseur du Stade Rennais (qui a fait une offre de 15 M€) et de l’Olympique Lyonnais, le Monégasque est l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’ASM. Un chèque d’au moins 30 M€ est ainsi demandé à quiconque souhaite entamer des négations avec la formation du Rocher. Un montant qui ne devrait pas trop effrayer le Real Madrid.