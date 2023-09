LdC, Braga : ça plane pour Simon Banza

Auteur de deux dernières saisons réussies au Portugal (31 buts et 13 passes décisives en 80 matches), Simon Banza dispose d’un temps de jeu plus réduit depuis le début de l’exercice. Qu’importe, l’attaquant de 27 ans ne lâche rien et sait rester efficace lorsque le SC Braga fait appel à lui. L’ancien Lensois, volontaire et inspiré, a réussi à trouver le chemin des filets à 3 reprises, à chaque fois de la tête, lors des 5 premières journées de Liga Betclic. Seul Kevin Behren, auteur de 4 réalisations de la tête avec l’Union Berlin en Bundesliga, fait mieux dans les principaux championnats européens.

La suite après cette publicité

Mieux, à chaque fois qu’il démarre, comme contre Moreirense et Farense, le n° 23 marque. Il est actuellement le meilleur buteur des Arsenalistas en championnat, affichant un joli ratio d’un but toutes les 81 minutes jouées. Des chiffres notables puisqu’il n’a frappé que 9 fois au but depuis le début de la compétition, pour 6 tirs cadrés. Lors de la préparation estivale déjà, le natif de Creil s’était montré chirurgical, avec 3 buts en 6 matches, pour 2 titularisations seulement. Une réussite remarquable à l’heure où le SC Braga s’apprête à retrouver la prestigieuse Ligue des Champions, ce mercredi, contre Naples.