Algérie : Vladimir Petković clarifie la situation de Riyad Mahrez

Jeudi, Vladimir Petković a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le prochain rassemblement de l’Algérie. Une liste dans laquelle figurent de nouveaux noms comme Amin Chiakha de Copenhague. Des joueurs plus expérimentés tels que Youcef Atal, Alexandre Oukidja ou encore Himad Abdelli ont fait leur retour dans cette liste. Contrairement à Ryad Mahrez, Youcef Belaili et Amir Sayoud. Interrogé en conférence de presse sur ces trois joueurs, Petković ne leur ferme pas la porte et est ouvert à leur retour sous le maillot des Fennecs.

« C’est positif de voir (Ryad) Mahrez revenir en forme. Je l’ai vu avoir envie de faire beaucoup pour le groupe et je vois qu’il progresse sur le plan physique avec son club. C’est un bon point pour retrouver le grand Riyad en sélection. Non, la convocation de nouveaux joueurs, ça ne veut pas dire que les joueurs que vous citez (Belaili, Sayoud) ne seront plus convoqués », a indiqué le sélectionneur de l’Algérie, qui ira en Guinée équatoriale (le 14 novembre), avant de recevoir le Libéria (le 17 novembre), dans le cadre des qualifications pour la prochaine CAN.