Serie A : la Juventus s'impose sur le fil face à Lecce

Au sortir de sa piteuse élimination en Ligue des Champions après sa nouvelle défaite face à Benfica mardi dernier (4-3), la Juventus se devait de faire un résultat sur la pelouse de Lecce pour ne pas sombrer définitivement dans la crise. Comptant pour la 12ème journée de Serie A, la rencontre se terminait d'ailleurs sur une petite victoire des joueurs de Massimiliano Allegri, sur la plus petite des marges (1-0), surement encore traumatisés après leur déconvenue européenne. En début de match, la Vieille Dame se heurtait à un adversaire regroupé et n'arrivait pas à faire la différence, la faute à un manque de réussite dans l'avant-dernier geste. D'autant plus que la partie était très hachée en première période. Il fallait attendre les toutes dernières minutes du premier acte pour voir la première situation chaude des Turinois dans cette rencontre. À la réception d'un corner de Filip Kostic venu de la gauche, Adrien Rabiot gagnait son duel et plaçait une tête puissante que Wladimiro Falcone repoussait in-extremis sur sa ligne (43e). Bien contenus par un adversaire très regroupé, les Bianconeri ne parvenaient alors pas à déstabiliser le bloc de Lecce pour se créer d'autres occasions.

Au retour des vestiaires, les joueurs de la Juventus se montraient de plus en plus dangereux. Arkadiusz Milik passait tout proche de pouvoir prolonger la tête de Federico Gatti devant le but sur un coup franc de Juan Cuadrado mais le portier italien de Lecce pouvait capter le cuir au sol (53e).Après l'heure de jeu, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille plaçait une frappe du gauche trop axiale qui était repoussée par Falcone (64e). rentré quelques minutes auparavant (62e), Moise Kean décroisait trop sa tête devant le but pour inquiéter l'arrière-garde adverse (68e). Finalement, la Juventus débloquait la situation sur une magnifique inspiration d'un de ses jeunes joueurs. À l'entrée de la surface sur la gauche, Nicolo Fagioli enroulait une superbe frappe du droit qui trouvait la lucarne opposée avec l'aide du poteau (71e, 1-0). A quelques minutes du terme de la rencontre, Morten Hjulmand récupérait et armait une frappe croisée à l'entrée de la surface. Cette dernière était repoussée par le montant gauche de Wojciech Szczesny (89e). Une belle frayeur pour les Bianconeri, pas sereins du tout en cette fin de rencontre. Grâce à cette petite victoire, la Juventus remonte à la 6ème place au classement provisoire tandis que Lecce est en danger à seulement deux points de la zone de relégation.